Задержание в Киеве пьяного дипломата из РФ: отказывался брать «грех на душу», к ситуации подключился МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы изучаем имеющиеся материалы по делу задержания в нетрезвом состоянии российского дипломата в Киеве. Инцидент произошел вчера», — сказала она.

При этом Беца подчеркнула, что «все иностранные дипломаты должны соблюдать законодательство страны пребывания в соответствии с международным правом и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года».

«По результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера», — отметила пресс-секретарь МИД.

Ранее в Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Так, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как нетрезвый водитель садился за руль. После остановки он сразу вызвал сотрудника российского консульства, сообщает ТСН.

Вместе они сначала не понимали украинского, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье — большой грех.

Впрочем когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. На него составили админпротокол, который передали в Министерство иностранных дел. Автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать еще один сотрудник российского консульства.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил информацию о задержании в нетрезвом состоянии водителя консульства РФ в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«9 апреля на улице Митрополита Лыпкивского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем, полицейскими был остановлен автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который имел явные признаки алкогольного опьянения», — отметил Тракало.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

На уточняющий вопрос, гражданином какой страны является водитель, он ответил: «Водитель предъявил удостоверение водителя РФ и гражданство России».