Суд ООН 19 апреля огласит решение по иску Украины против РФ

«В среду, 19 апреля 2017 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет решение в ответ на запрос о применении мер пресечения, запрашиваемых Украиной по делу, которое касается обращения относительно Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело “Украина против России”)», — отмечается в сообщении.

Также сказано, что публичные слушания состоятся в 15:00 во Дворце мира в Гааге, во время которых судья Ронни Абрахам огласит решение суда.

Напомним, 9 марта в Гааге завершились четырехдневные предварительные слушания, во время которых Украина представила свои претензии к России по нарушению конвенций о «Борьбе с финансированием терроризма» и «О ликвидации всех форм расовой дискриминации».