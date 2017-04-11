Суд в мае вернется к рассмотрению жалоб прокуратуры и УФАС по делу мэра Владивостока

Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.

Дело группы компаний «Востокцемент», администрации Владивостока и управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, на материалах расследования которой и строилось обвинение мэра Игоря Пушкарева, вернулось в суд первой инстанции и назначено к новому судебному разбирательству. Заседание состоится 3 мая. О чем спорят в суде и за что главу города определили в СИЗО, разбирался корр. ИА PrimaMedia.

Сигнал из УФСБ и дело мэра.

Согласно материалам дела, тревожный «звоночек» о возможном ограничении конкуренции на рынке закупок асфальта, щебня, бетона и битума, а также на рынке услуг в сфере дорожной деятельности и благоустройства города Владивостока поступил в УФАС от УФСБ еще в сентябре 2014 года. Через три месяца антимонопольный орган возбудил дело в отношении администрации, управления дорог и благоустройства, МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» и признал факт нарушения федерального законодательства. Шутка ли, 80% бюджетных средств на основании заключенных по итогам торгов контрактов досталось именно МУПу, да и подозрительным было, что по всем наиболее крупным лотам «Дороги Владивостока» были единственным участником торгов.

Антиконкурентное соглашение.

Надзорные органы в голос говорят о наличии антиконкурентного соглашения при ремонте дорог и тротуаров во Владивостоке.

«Глава города Владивостока, управление дорог и благоустройства недобросовестно способствовали созданию такого порядка проведения торгов, участвовать и побеждать в которых было способно практически только МУПВ “Дороги Владивостока”, закупающее строительные материалы у хозяйствующих субъектов, подконтрольных брату главы города Владивостока», — говорит прокуратура, привлеченная к участию в деле.

«Названное соглашение преследовало своей целью увеличение объемов реализации продукции, производимой предприятиями, находящимися под управлением ООО “Востокцемент”, генеральный директор которого является братом главы администрации», — установил УФАС по Приморскому краю.

Причем, по утверждению УФАС и прокуратуры, закупка инертных строительных материалов проводилась без соблюдения требований федерального законодательства. Аукционная документация предусматривала обязательное обеспечение заявки и исполнения контракта в размере 30% от его начальной цены. При этом авансирование работ при высокой цене контрактов не предусматривалось, а закупка материалов проводилась за счет исполнителя контракта. Потянуть это, с учетом величины некоторых лотов, могли разве что крупные компании, имеющие опыт работы в данной области — но краевой «Примавтодор» зачастую занимается ремонтом дорог по краевым контрактам, а «Тихоокеанская мостостроительная компания» после строек саммита АТЭС находится в стадии банкротства. А тут директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников (является вторым фигурантом по делу мэра — прим. ИА PrimaMedia) лично обратился к главе города с просьбой снизить размер обеспечения до 10%, а Пушкарев не отказал.

Конкурентов.нет.

МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» и администрация настаивают, о каком антиконкурентном соглашении может идти речь, если 70% от общего числа проведенных закупок выиграли хозяйствующие субъекты, отличные от МУПВ «Дороги Владивостока»? А то, что щебень, песок и битум поступали из предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент», так попробуйте найдите во Владивостоке другие компании, обладающие объемами инертных материалов, необходимыми для надлежащего исполнения муниципальных заказов. Ну или за пределами Владивостока, стоимость продукции которых с учетом транспортных расходов могла бы сравниться с тем, что предлагает «Востокцемент».

Суд за дело.

Кстати, выводы антимонопольщиков опротестуются в суде с 2015 года, несколько дел были объединены в одно производство. Арбитражный суд Приморского края и Пятый арбитражный апелляционный суд признали расследование УФАС незаконным. По их мнению, УФАС не удалось доказать факт нарушения администрацией, управлением дорог и благоустройства, МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» закона о защите конкуренции. Факт закупки стройматериалов у компаний, подконтрольных ООО «Востокцемент», по мнению судов, не подтверждает наличие вредоносных последствий для конкуренции, поскольку нет доказательств наличия организаций, желающих за сопоставимую цену поставить товар необходимого качества и в требуемых количествах.

УФАС и прокуратура не согласились с принятыми судебными актами и подали в арбитражный суд Дальневосточного округа кассационные жалобы, после чего решение апелляции было отменено, а дело направили на новое рассмотрение. Оно уже вернулось в арбитражный суд Приморского края, заседание назначено на 3 мая.

Напомним, на данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы города Владивостока. Срок предварительного следствия в отношении него и его брата, а также Андрея Лушникова продлен до 31 мая 2017 года. Все трое находятся в Москве: Игорь Пушкарев и Андрей Лушников — в СИЗО, Андрей Пушкарев под домашним арестом.