Порошенко ждет от Гонтаревой аргументов по ее отставке — Луценко

В понедельник, 10 апреля, Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

«Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка», — сказала Луценко.

Как сообщалось, после заявления об отставке Гонтарева сообщила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

Вместе с тем Гонтарева продолжает исполнять обязанности главы НБУ.