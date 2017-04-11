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00:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко ждет от Гонтаревой аргументов по ее отставке — Луценко

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко желает услышать аргументацию главы Национального банка Валерии Гонтаревой относительно ее намерения уйти в отставку, сообщила по итогам заседания фракции «Блок Петра Порошенко» представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

Источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник, 10 апреля, Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

«Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка», — сказала Луценко.

Как сообщалось, после заявления об отставке Гонтарева сообщила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

Вместе с тем Гонтарева продолжает исполнять обязанности главы НБУ.

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