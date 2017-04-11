Срок получения «дальневосточного гектара» доведут до 21 дня

Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.

Средний срок получения «дальневосточного гектара» — от момента подачи запроса заявителем через портал НаДальнийВосток. РФ до получения договора о пользовании земли — должен составлять 21 рабочий день. Об этом со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе минвостокразвития.

«Среднее время обработки заявки от момента ее подачи до получения договора о пользовании земли сейчас оставляет 33 рабочих дня. Перед нами стоит задача сократить этот срок. Мы провели анализ и наша цель — 21 рабочий день, это то, к чему мы будем стремиться», — отметил замминистра.

Сроки, когда время обработки заявки сократится в 1,5 раза, не оглашаются.

Напомним, вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать разрыв между количеством поданных заявок и выданных в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли.

«Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня разрыв сократится. Сколько заявок подано — столько же и должно быть выдано земельных участков. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроки удовлетворены», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметил замминистра Сергей Качаев, самым удобным способом получения земли является подача заявки через специальный портал НаДальнийВосток. РФ. Вместе с тем, для того чтобы максимально охватить всех потенциальных получателей земли на Дальнем Востоке в программе участвуют многофункциональные центры «Мои документы». «Через МФЦ землю смогут получить граждане, которые слабо знакомы с интернетом, или если им необходима помощь оператора», — уточнил Сергей Качаев.