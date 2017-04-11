Уличенный в связи с экс-подчиненной губернатор Алабамы признал вину и ушел в отставку
Отмечается, что Роберт Бентли обвиняется в нарушении норм профессиональной этики и законодательства в области финансирования избирательной компании.
Отмечается, что Роберт Бентли обвиняется в нарушении норм профессиональной этики и законодательства в области финансирования избирательной компании.
По ее данным, Бентли, в отношении которого велось расследование, был арестован ранее в тот же день. Ему предъявили обвинения, связанные с нарушением норм профессиональной этики, а также законодательства в области финансирования избирательной компании, сообщило агентство Associated Press (AP). Губернатор признал вину и согласился выплатить $2 тыс. штрафа, он также приговорен к 100 часам общественных работ. В прокуратуре отметили, что признание вины предполагает прекращение расследования в отношении Бентли.
Скандал с участием 74-летнего губернатора разгорелся в прошлом году, когда один из
Кроме того, выяснилось, что губернатор платил женщине деньги из средств его избирательной кампании. После этого ряд законодателей Алабамы заявили, что намерены инициировать в отношении губернатора процедуру импичмента.
Бентли занимал должность губернатора Алабамы с 2011 года. Он является отцом четырех детей. Его супруга, с которой он прожил вместе около 50 лет, ранее подала на развод. Еще тогда женщина заявляла, что ее браку с губернатором был нанесен «непоправимый урон», однако в детали вдаваться отказалась.