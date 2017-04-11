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02:33 (мск), источник: ТАСС

Уличенный в связи с экс-подчиненной губернатор Алабамы признал вину и ушел в отставку

Отмечается, что Роберт Бентли обвиняется в нарушении норм профессиональной этики и законодательства в области финансирования избирательной компании.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Губернатор Алабамы Роберт Бентли, подозреваемый в интимной связи с бывшей подчиненной, признал в понедельник свою вину и ушел в отставку. Об этом сообщила прокуратура этого американского штата.

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По ее данным, Бентли, в отношении которого велось расследование, был арестован ранее в тот же день. Ему предъявили обвинения, связанные с нарушением норм профессиональной этики, а также законодательства в области финансирования избирательной компании, сообщило агентство Associated Press (AP). Губернатор признал вину и согласился выплатить $2 тыс. штрафа, он также приговорен к 100 часам общественных работ. В прокуратуре отметили, что признание вины предполагает прекращение расследования в отношении Бентли.

Скандал с участием 74-летнего губернатора разгорелся в прошлом году, когда один из экс-сотрудников его администрации через несколько дней после своего увольнения предоставил в распоряжение AP аудиозапись телефонного разговора Бентли и предположительно Ребеки Мейсон, которая занимала пост его главного политического советника. Как сообщало агентство, беседа носила крайне откровенный характер, и из нее следовало, что Бентли, скорее всего, состоял с женщиной в интимных связях.

В отношении губернатора было инициировано расследование, которое выявило, что Бентли нарушил установленные в штате нормы профессиональной этики для высоких должностных лиц.

Кроме того, выяснилось, что губернатор платил женщине деньги из средств его избирательной кампании. После этого ряд законодателей Алабамы заявили, что намерены инициировать в отношении губернатора процедуру импичмента.

Бентли занимал должность губернатора Алабамы с 2011 года. Он является отцом четырех детей. Его супруга, с которой он прожил вместе около 50 лет, ранее подала на развод. Еще тогда женщина заявляла, что ее браку с губернатором был нанесен «непоправимый урон», однако в детали вдаваться отказалась.

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