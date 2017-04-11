Уличенный в связи с экс-подчиненной губернатор Алабамы признал вину и ушел в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Губернатор Алабамы Роберт Бентли, подозреваемый в интимной связи с бывшей подчиненной, признал в понедельник свою вину и ушел в отставку. Об этом сообщила прокуратура этого американского штата.

По ее данным, Бентли, в отношении которого велось расследование, был арестован ранее в тот же день. Ему предъявили обвинения, связанные с нарушением норм профессиональной этики, а также законодательства в области финансирования избирательной компании, сообщило агентство Associated Press (AP). Губернатор признал вину и согласился выплатить $2 тыс. штрафа, он также приговорен к 100 часам общественных работ. В прокуратуре отметили, что признание вины предполагает прекращение расследования в отношении Бентли.