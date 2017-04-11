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04:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 650 хабаровчан планируют призвать на военную службу

Ряды вооруженных сил РФ в ходе весенней призывной кампании должны пополнить 640 жителей краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Источник: Reuters

«Наряд на призыв распределился по районам города следующим образом: Центральный и Железнодорожный — 255 человек, Кировский и Краснофлотский — 190 и Индустриальный — 195 молодых людей», — рассказал главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Семен Панюшкин.

Напомним, всего комиссариатами ВВО будут призваны и отправлены в войска десять тысяч человек, в их числе — 1300 жителей Хабаровского края.

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