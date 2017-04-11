Кремлевскому фонду подобрали аббревиатуру и структуру

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», к работе приступила новая некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), который станет экспертной площадкой для администрации президента (АП). Учредителями института стали ведущие вузы страны, совет директоров возглавил декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов, попечительский совет — глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. В функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов, где осенью должны состояться выборы. Его доверили экс-сотруднику АП Андрею Колядину.

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Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, институт зарегистрирован в форме автономной некоммерческой организации (НКО) 20 марта этого года. Юридический адрес — Краснопресненская набережная, дом 12. Видом его деятельности значатся «научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук».



У института шесть учредителей: это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», а также Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Российское общество политологов. «Мы поддержали создание такой организации, со мной, как с профильным вице-президентом, это было согласовано, я горячо это поддержал», — подтвердил «Ъ» политтехнолог, вице-президент РАСО Евгений Минченко.



Исполнительным директором организации стала Анна Федулкина. Она исполнительный директор компании «Полилог», которая считается близкой к замглавы управления внутренней политики президента (УВП) Александру Харичеву. Как ожидается, Борис Грызлов станет руководителем попечительского совета организации, а председателем совета директоров — Андрей Шутов (он также является сопредседателем Российского общества политологов). О том, что управление внутренней политики (УВП) АП может привлечь господина Шутова к работе с экспертами, «Ъ» писал 23 января. «Да, есть такое», — сказал Андрей Шутов на вопрос «Ъ» о том, возглавит ли он совет директоров организации. Однако отметил, что «до начала официального функционирования» института говорить подробнее о его деятельности не хочет.

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