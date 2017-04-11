Малала Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН
Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек.
Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек.
ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзаи была официально назначена посланницей мира ООН. Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек. Она стала самой молодой посланницей мира в истории всемирной организации — в июле правозащитнице исполнится 20 лет.
Церемония посвящения Юсуфзаи прошла в Совете по опеке ООН с участием генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
Вы не только героиня, но также очень преданный и великодушный человек, который обладает удивительными качествами. Вы были удостоены Нобелевской премии, признаны всеми и остаетесь такой же простой и открытой в общении.
Он выразил надежду, что пакистанская правозащитница поможет ООН реализовать «общее видение будущего, в котором царят справедливость, равенство и устойчивое развитие».
Малала Юсуфзаи поблагодарила Гутерриша за оказанную ей честь, подчеркнув важность образования, которое вправе получать «каждый ребенок, особенно девочки». «Я стараюсь вдохновлять молодых девочек, призывая их быть смелее, верить в себя, так как они способны приносить изменения. Если вы не постоите за себя, то изменения не произойдут сами. Если вы хотите светлого будущего, то нужно начинать работать над этим прямо сейчас», — сказала она.
Юсуфзаи прославилась в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции
Ранее таковым считался английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году в возрасте 25 лет.
Звание посланца мира является самым почетным титулом, который ООН присваивает выдающимся деятелям в области искусства, науки, правозащитной и других сферах. На сегодняшний день список посланцев насчитывает дюжину знаменитостей, в числе которых — голливудские актеры Майкл Дуглас, Джордж Клуни и Шарлиз Терон, музыкант Стиви Уандер, писатели Пауло Коэльо и Джейн Гудолл.