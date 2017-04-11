Малала Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН

Источник: ИТАР-ТАСС

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзаи была официально назначена посланницей мира ООН. Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек. Она стала самой молодой посланницей мира в истории всемирной организации — в июле правозащитнице исполнится 20 лет. Церемония посвящения Юсуфзаи прошла в Совете по опеке ООН с участием генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

Вы не только героиня, но также очень преданный и великодушный человек, который обладает удивительными качествами. Вы были удостоены Нобелевской премии, признаны всеми и остаетесь такой же простой и открытой в общении. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Он выразил надежду, что пакистанская правозащитница поможет ООН реализовать «общее видение будущего, в котором царят справедливость, равенство и устойчивое развитие».

Малала Юсуфзаи поблагодарила Гутерриша за оказанную ей честь, подчеркнув важность образования, которое вправе получать «каждый ребенок, особенно девочки». «Я стараюсь вдохновлять молодых девочек, призывая их быть смелее, верить в себя, так как они способны приносить изменения. Если вы не постоите за себя, то изменения не произойдут сами. Если вы хотите светлого будущего, то нужно начинать работать над этим прямо сейчас», — сказала она. Юсуфзаи прославилась в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них вошел внутрь и выстрелил в Малалу, ранив ее в голову и шею. Она была выписана из больницы в январе 2013 года и после курса реабилитации вернулась к правозащитной деятельности.

В 2014 году Малала Юсуфзаи была удостоена Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории.