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04:46 (мск), источник: ТАСС

Малала Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН

Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек.

Источник: ИТАР-ТАСС

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзаи была официально назначена посланницей мира ООН. Малала, в 13 лет пережившая покушение боевиков, будет заниматься вопросами образования для девочек. Она стала самой молодой посланницей мира в истории всемирной организации — в июле правозащитнице исполнится 20 лет.

Церемония посвящения Юсуфзаи прошла в Совете по опеке ООН с участием генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

Вы не только героиня, но также очень преданный и великодушный человек, который обладает удивительными качествами. Вы были удостоены Нобелевской премии, признаны всеми и остаетесь такой же простой и открытой в общении.
Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН

Он выразил надежду, что пакистанская правозащитница поможет ООН реализовать «общее видение будущего, в котором царят справедливость, равенство и устойчивое развитие».

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Малала Юсуфзаи поблагодарила Гутерриша за оказанную ей честь, подчеркнув важность образования, которое вправе получать «каждый ребенок, особенно девочки». «Я стараюсь вдохновлять молодых девочек, призывая их быть смелее, верить в себя, так как они способны приносить изменения. Если вы не постоите за себя, то изменения не произойдут сами. Если вы хотите светлого будущего, то нужно начинать работать над этим прямо сейчас», — сказала она.

Юсуфзаи прославилась в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них вошел внутрь и выстрелил в Малалу, ранив ее в голову и шею. Она была выписана из больницы в январе 2013 года и после курса реабилитации вернулась к правозащитной деятельности.

В 2014 году Малала Юсуфзаи была удостоена Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории.

Ранее таковым считался английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году в возрасте 25 лет.

Звание посланца мира является самым почетным титулом, который ООН присваивает выдающимся деятелям в области искусства, науки, правозащитной и других сферах. На сегодняшний день список посланцев насчитывает дюжину знаменитостей, в числе которых — голливудские актеры Майкл Дуглас, Джордж Клуни и Шарлиз Терон, музыкант Стиви Уандер, писатели Пауло Коэльо и Джейн Гудолл.

Комментарии
1
Игорь Афанасьев
Что-то выглядит она на все 40, а то и больше... Но, молодец! Не каждый в 20 лет становится лауреатом НП. Правда и то, что присваивать эту премию стали не вполне адекватным людям (на примере Обамы и некоторых других...)
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