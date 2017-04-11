Мосгорсуд отказался возвращать Игорю Пушкарёву должность мэра
Защите временно отстранённого градоначальника предстоят новые тяжбы.
Защите временно отстранённого градоначальника предстоят новые тяжбы.
Московский городской суд признал законным временное отстранение от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, коммерческом подкупе и получении взятки от родного брата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом, Мосгорсудом была отклонена апелляционная жалоба защиты Игоря Пушкарёва и оставлено без изменений решение Басманного районного суда Москвы от 9 марта 2017 года. На время предварительного расследования и судебного разбирательства градоначальник временно отстранён от должности.
Вместе с тем в суд первой инстанции — Арбитражный суд Приморского края — вернулось дело «Востокцемента», администрации Владивостока и Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, на материалах которого строится обвинение Пушкарёва. Заседание должно состояться 3 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, временно отстранённому мэру Владивостока вменяют организацию приобретения МУПВ «Дороги Владивостока» у подконтрольной его семье группы компаний «Востокцемент» стройматериалов. Следствие считает, что Пушкарёв причинил «Дорогам Владивостока» ущерб в 158 млн рублей, кроме того, речь идёт об образовании кредиторской задолженности в более чем 800 млн рублей.
В конце марта ему предъявили новое обвинение — в получении 75 млн рублей взятки от родного брата, директора «Востокцемента» Андрея Пушкарёва.