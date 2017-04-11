Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии

«Это важно, они (США — ИФ) могли бы снова это предпринять», — заявил дипломат после беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Италии, которая состоялась на полях встречи глав МИД стран «большой семерки» G7.

Агентство отмечает, что этот призыв «стал необычным заявлением для представителя иностранного правительства».

Британский министр также объявил в понедельник, что главы МИД стран G7 изучают возможность введения новых санкций против России в связи с поддержкой Москвой президента Сирии Башара Асада. По данным агентства, Джонсон заявил, что в понедельник и вторник «будет обсуждаться возможность дальнейших санкций, безусловно, в отношении некоторых сирийских военных лиц и в связи с этим — в отношении некоторых российских военных лиц».

Как сообщалось, проект документа о санкциях был подготовлен Джонсоном и его командой перед встречей.

Cам Тиллерсон дал понять, что вероятность новых решительных действий со стороны США велика, и не только в Сирии.