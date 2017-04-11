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09:50 (мск), источник: Интерфакс

Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Соединенным Штатам следует продолжить нанесение ракетных ударов по Сирии, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Источник: Reuters

«Это важно, они (США — ИФ) могли бы снова это предпринять», — заявил дипломат после беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Италии, которая состоялась на полях встречи глав МИД стран «большой семерки» G7.

Агентство отмечает, что этот призыв «стал необычным заявлением для представителя иностранного правительства».
Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по Сирии

Британский министр также объявил в понедельник, что главы МИД стран G7 изучают возможность введения новых санкций против России в связи с поддержкой Москвой президента Сирии Башара Асада. По данным агентства, Джонсон заявил, что в понедельник и вторник «будет обсуждаться возможность дальнейших санкций, безусловно, в отношении некоторых сирийских военных лиц и в связи с этим — в отношении некоторых российских военных лиц».

Как сообщалось, проект документа о санкциях был подготовлен Джонсоном и его командой перед встречей.

Cам Тиллерсон дал понять, что вероятность новых решительных действий со стороны США велика, и не только в Сирии.

Мы настроены на то, чтобы призвать к ответственности каждого и всех, кто совершает преступления против невинных людей по всему миру.
Рекс Тиллерсон
госсекретарь США

Вместе с тем, как указывает агентство, «в понедельник США, которые пытаются заручиться зарубежной поддержкой и разъяснить свою туманную стратегию по Сирии, все еще не внесли ясность по ключевым вопросам: должен ли сирийский президент Башар Асад уйти, как будут защищены перемещенные сирийцы, и когда Америка почувствует, что должна предпринять новые действия».

Комментарии
35
Л. Оксана
Призвать к ответственности каждую политическую шавку в Европе и США, за гибель миллионов на Ближнем Востоке. Не пойму, почему наш МИД молчит, почему так вялы в ООН? Нужно быть более решительными! Настаивать на расследованиях и военных преступлениях, официальном их опубликовании! Возмещении экономического вреда пострадавшим странам! Если Штаты виноваты С Ливией и Ираком (а они это официально публично признали), то обязать (на площадке ООН в лоб задать вопрос) возмести экономический ущерб! Ведь в 1-ую и 2-ую миро.войнах повесили на Германию возмещение, почему сейчас так нельзя и все молчат!!!
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Новый день
Больше всех преступлений по всему миру совершили Штаты. Призывайте их к ответу.
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Евгений Краснов
Опять я слышу слово диктаторский, АБ, у тебя других слов нету больше?Русский язык богатый, в твоих умозаключениях присутствуют двойные стандарты. Диктатом не считается тот кто находится под крышей самих США. я об этом напоминал тебе, война началась не из за Асада, а из за того что он не подписал соглашение о строительстве нефтепровода в пользу США.
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