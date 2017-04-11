Рева: Украину ждет крах пенсионной системы
Если государство не будет предпринимать необходимые меры, наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями.
Если государство не будет предпринимать необходимые меры, наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями.
Украину ждет крах пенсионной системы через максимум десять лет, если государство не будет предпринимать необходимые меры, чтобы его предупредить. Об этом в эфире одного из телеканалов в понедельник заявил министр социальной политики Андрей Рева.
«Если срочно не принять меры, чтобы изменить эту ситуацию в пенсионной системе, у нас через 5−7, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями, которые только можно себе представить», — сказал министр.
По мнению Ревы, причина катастрофического положения в пенсионной системе заключается в том, что она является «несправедливой»
Рева отметил, что для решения такой ситуации необходима пенсионная реформа, которая предусматривает повышение размера пенсионного обеспечения, восстановления социальной справедливости и прекращения «уравниловки», установление четких зависимостей размеров пенсии от величины заработка, то есть уплаты взноса и сроков его уплаты и ликвидация дефицита пенсионного фонда за счет увеличения количества плательщиков.
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