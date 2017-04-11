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07:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рева: Украину ждет крах пенсионной системы

Если государство не будет предпринимать необходимые меры, наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями.

Источник: Telegraf.com.ua

Украину ждет крах пенсионной системы через максимум десять лет, если государство не будет предпринимать необходимые меры, чтобы его предупредить. Об этом в эфире одного из телеканалов в понедельник заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Если срочно не принять меры, чтобы изменить эту ситуацию в пенсионной системе, у нас через 5−7, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями, которые только можно себе представить», — сказал министр.

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По мнению Ревы, причина катастрофического положения в пенсионной системе заключается в том, что она является «несправедливой» из-за «уравниловки», которая существует в этой сфере. Также среди проблем — разрыв в сумме пенсий между «бывшими» и «новыми» пенсионерами, «немыслимый» размер минимальной пенсии и наличие лишь половины собственных средств в Пенсионном фонде, чтобы «выплатить эту мизерную пенсию».

Рева отметил, что для решения такой ситуации необходима пенсионная реформа, которая предусматривает повышение размера пенсионного обеспечения, восстановления социальной справедливости и прекращения «уравниловки», установление четких зависимостей размеров пенсии от величины заработка, то есть уплаты взноса и сроков его уплаты и ликвидация дефицита пенсионного фонда за счет увеличения количества плательщиков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что правительственный проект пенсионной реформы, который будет представлен в ближайшее время, не предусматривает увеличения пенсионного возраста. Его цель — построение справедливой пенсионной системы, которая позволит увеличить выплаты и при этом уменьшить дефицит бюджета Пенсионного фонда. Как сообщалось ранее, согласно новому меморандуму между Украиной и МВФ, обнародованному 4 апреля, Верховная Рада должна принять закон о пенсионной реформе до конца текущего месяца, а сама реформа должна вступить в силу с начала 2018 года.

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