Глава Партизанска возмущен беспределом в городском образовании

«Честно говоря, очень неприятно, что мы не узнали раньше, какие безобразия творились в городском образовании (…)», — говорит глава Партизанского ГО.

Также руководитель муниципалитета призвал педагогов обращаться к нему напрямую в случае возникновения спорных ситуаций. «Если вы считаете, что те или иные стимулирующие выплаты распределяются несправедливо, или вы знаете о каких-либо иных спорных ситуациях, обращайтесь лично ко мне», — говорит Зражевский.

Кроме того, Александр Зражевский выразил удивление тем фактом, что депутат Законодательного Собрания Владимир Хмелев не сообщил в администрацию города об этой вопиющей ситуации в образовании.

«Хотя, с другой стороны, его позиция объяснима и понятна: он пытается себе сделать политический пиар хотя бы таким образом», — говорит чиновник в интервью на сайте администрации города.

Напомним, по версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн рублей.

Василий Кучин.