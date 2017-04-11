КНДР обещает принять «решительные меры» в ответ на «провокации США»

В ответ на действия провокаторов Пхеньян с помощью мощного оружия примет самые решительные контрмеры, чтобы обеспечить защиту государства и следовать по избранному нами пути.

В Пхеньяне заявляют, что «безумные действия США, нацеленные на вторжение в КНДР, достигли серьезной фазы». Представитель МИД Северной Кореи добавил, что «Пхеньян готов к любой войне, которую развяжут США, а на Вашингтон ляжет вся ответственность за катастрофические последствия его возмутительных действий».

Напомним, решение отправить ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова было принято в последний момент: до этого авианосец Carl Vinson и группа сопровождения должны были отправиться из Сингапура в Австралию. Необходимость такого шага обосновал официальный представитель Тихоокеанского командования ВС США Дейв Бэнхем, назвавший выдвижение эскадры «мерой по обеспечению безопасности и поддержанию присутствия в западной части Тихого океана».

Наращивание военного присутствия в ответ на испытание КНДР баллистической ракеты сопровождается заявлениями о готовности к решительным действиям против государств, подрывающих международную безопасность, — Сирии, Северной Кореи и Ирана.