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06:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КНДР обещает принять «решительные меры» в ответ на «провокации США»

Пхеньян примет «решительные меры» в ответ на действия провокаторов, говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном в центральных газетах страны. Так ведомство отреагировало на решение США направить к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС.

Источник: AP 2017
В ответ на действия провокаторов Пхеньян с помощью мощного оружия примет самые решительные контрмеры, чтобы обеспечить защиту государства и следовать по избранному нами пути.
Представитель МИД КНДР

В Пхеньяне заявляют, что «безумные действия США, нацеленные на вторжение в КНДР, достигли серьезной фазы». Представитель МИД Северной Кореи добавил, что «Пхеньян готов к любой войне, которую развяжут США, а на Вашингтон ляжет вся ответственность за катастрофические последствия его возмутительных действий».

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Напомним, решение отправить ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова было принято в последний момент: до этого авианосец Carl Vinson и группа сопровождения должны были отправиться из Сингапура в Австралию. Необходимость такого шага обосновал официальный представитель Тихоокеанского командования ВС США Дейв Бэнхем, назвавший выдвижение эскадры «мерой по обеспечению безопасности и поддержанию присутствия в западной части Тихого океана».

Наращивание военного присутствия в ответ на испытание КНДР баллистической ракеты сопровождается заявлениями о готовности к решительным действиям против государств, подрывающих международную безопасность, — Сирии, Северной Кореи и Ирана.

Комментарии
8
А Б
Заявления КНДР о принятии решительных мер в ответ на «провокации США» выглядит не просто смешно. Это, по сути, декларация готовности страны к осуществлению своего самоубийства. Очевидно, неадекватное руководство КНДР не отдаёт себе отчёта в том, что потенциал вооружения одного только авианосца, направляемого США в регион, достаточен для уничтожения всей КНДР.
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Мистер
Ты знаешь кремлебот, что если рванет елоу стоун, то несладко придется всей планете, включяя и Россию. Пепел и тучи добирутся и до Питера, где ты живешь.
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Сергей Иванов
Американцы так напуганы Россией, что в истерике начали совершать глупые и бесполезные поступки один за другим.
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