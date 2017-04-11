Суд оставил в СИЗО известного приморского политтехнолога Илью Спокойнова
Срок ареста продлен на два месяца.
Срок ареста продлен на два месяца.
Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.
Ленинский районный суд Владивостока сегодня, 11 апреля, продлил меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого в мошенничестве приморского политтехнолога Ильи Спокойнова. Так,
— Суд оставил Илью Спокойнова в СИЗО-1 еще на два месяца, — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Отметим, что корреспонденту PrimaMedia в присутствии на слушании отказали, сославшись на тайну следствия.
Ранее суд постановил поместить Спокойнова в СИЗО-1 до 17 апреля.
Напомним, будучи гендиректором «Адмирала» Илья Спокойнов был задержан силовиками 17 февраля в Горном Алтае по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами по этому делу также являются его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин, которые находятся в СИЗО с декабря 2016 года (16 февраля Ленинский суд Владивостока продлил им содержание под стражей еще на четыре месяца). Обвинение в мошенничестве Спокойнову предъявили 21 марта. По версии следствия, он похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей.
«В период времени с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморского края “Развитие физической культуры и спорта Приморского края” на 2013−2020 годы», организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для ГСАУ ДОД «ККДЮСШ», — сообщала ранее Аврора Римская.
Сам Илья Спокойнов называл свое задержание спланированной заказной акцией, направленной на то, чтобы скомпрометировать как чиновников администрации Приморского края, так и лично губернатора.