Суд оставил в СИЗО известного приморского политтехнолога Илью Спокойнова

Владивосток, 11 апреля, PrimaMedia.

Ленинский районный суд Владивостока сегодня, 11 апреля, продлил меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого в мошенничестве приморского политтехнолога Ильи Спокойнова. Так, экс-гендиректор ХК «Адмирал» останется в СИЗО-1 еще на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении Следственного комитета России по Приморью.

— Суд оставил Илью Спокойнова в СИЗО-1 еще на два месяца, — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Отметим, что корреспонденту PrimaMedia в присутствии на слушании отказали, сославшись на тайну следствия.

Ранее суд постановил поместить Спокойнова в СИЗО-1 до 17 апреля.

Напомним, будучи гендиректором «Адмирала» Илья Спокойнов был задержан силовиками 17 февраля в Горном Алтае по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами по этому делу также являются его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин, которые находятся в СИЗО с декабря 2016 года (16 февраля Ленинский суд Владивостока продлил им содержание под стражей еще на четыре месяца). Обвинение в мошенничестве Спокойнову предъявили 21 марта. По версии следствия, он похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей.

«В период времени с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморского края “Развитие физической культуры и спорта Приморского края” на 2013−2020 годы», организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для ГСАУ ДОД «ККДЮСШ», — сообщала ранее Аврора Римская.

Сам Илья Спокойнов называл свое задержание спланированной заказной акцией, направленной на то, чтобы скомпрометировать как чиновников администрации Приморского края, так и лично губернатора.