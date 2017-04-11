Депутата райсовета под Красноярском подозревают в мошенничестве с бюджетом

По версии следствия, после создания крестьянско-фермерского хозяйства в 2014 году подозреваемый предоставил в Минсельхоз региона недостоверные сведения о наличии собственных денежных средств. В августе 2014 грант в 21 миллион рублей был перечислен на расчетный счет хозяйства, которым подозреваемый распоряжался единолично. Часть указанной денежной суммы подозреваемый использовал по назначению — оплатил работы и услуги контрагентам, оставшуюся часть в размере более 15 миллионов рублей перечислил на подставную фирму, якобы как оплату по договору подряда во исполнение работ по гранту, директором которой являлся его знакомый. Работы по договору не выполнялись, деньги подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Сухобузимского райсовета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Подозреваемый не признал свою вину.