Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Эксперт рассказал, как 4 танка США будут наступать на РФ – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
07:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Шелехова пожаловались спикеру ЗС на новое жильё, которое им дают взамен аварийного

Жители Шелехова недовольны качеством квартир, которые им предоставляют городские власти по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Об этом они заявили во время встречи с председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой 10 апреля 2017 года. «В 10 квартале семь домов, которые ещё в прошлом году должны были расселить по программе сноса аварийного и ветхого жилья. В настоящий момент прошло четыре суда, на которых жители доказали, что предоставленное им жильё не соответствует федеральным требованиям», — заявил житель одного из домов Владимир Паутов.

Сергей Брилка решил сам посетить 10-ый квартал Шелехова и лично убедиться в аварийности домов, которые продолжают расселять. Жители рассказали, что глава Шелехова Валерий Десятов хотел принудительно переселить людей через суд в квартиры, которые их не устраивают. «Суд он проиграл. После чего жители подали в суд и выиграли — в течение месяца должны были предоставить квартиры. Тогда глава подал в Иркутский областной суд, но и там осечка», — комментируют шелеховчане.

Люди рассказали спикеру, что у них есть несколько основных замечаний к новым квартирам: во-первых, им предоставляют студии, где на кухне нет окна, что является нарушением требований СанПиН; во-вторых, в некоторых квартирах посередине комнаты расположен ригель (опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения. — Ред.); в-третьих, жителей не устраивает район, где возведены новые дома.

Валерий Десятов рассказал, что сейчас не переселенными остаются 14 квартир, из которых семь находятся в социальном найме, то есть им не могут предоставить выплату на покупку жилья, а только предложить муниципальную квартиру взамен. «Мы сегодня заключаем соглашения, — говорит глава Шелехова. — Четыре квартиры идут под выкуп, одну квартиру мы уже купили. Поскольку средств на покупку новых квартир нет, мы выставили на продажу те, от которых отказались переселенцы. Вчера у нас две квартиры купили братчане, из посёлка Магистральный жители тоже должны подтянуться. Надеюсь, что с оставшимися жителями мы тоже придем к соглашению».

Сергей Брилка отметил, что при переселении важно, чтобы представители администрации вели диалог с жителями и подходили к нуждам каждого индивидуально. «Квартир не так уж много осталось. Я думаю, что всё можно и нужно сделать. А судиться друг с другом, портить себе историю как мэра, который ни черта не слышит глас людской, — это плохая тема. Её нужно закрывать и идти на компромисс», — сказал председатель областного парламента.

Он отметил, что проведет встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, где расскажет ему о проблеме жителей Шелехова, и они совместно примут решение, как поддержать город и людей. «Если вам деньги дадут, успеете оперативно решить проблему?» — спросил Сергей Брилка. «Будем стараться», — ответил Валерий Десятов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин РФ расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС
Американцы объяснили задержание российского программиста
Тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь