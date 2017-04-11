Жители Шелехова пожаловались спикеру ЗС на новое жильё, которое им дают взамен аварийного

Об этом они заявили во время встречи с председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой 10 апреля 2017 года. «В 10 квартале семь домов, которые ещё в прошлом году должны были расселить по программе сноса аварийного и ветхого жилья. В настоящий момент прошло четыре суда, на которых жители доказали, что предоставленное им жильё не соответствует федеральным требованиям», — заявил житель одного из домов Владимир Паутов.

Сергей Брилка решил сам посетить 10-ый квартал Шелехова и лично убедиться в аварийности домов, которые продолжают расселять. Жители рассказали, что глава Шелехова Валерий Десятов хотел принудительно переселить людей через суд в квартиры, которые их не устраивают. «Суд он проиграл. После чего жители подали в суд и выиграли — в течение месяца должны были предоставить квартиры. Тогда глава подал в Иркутский областной суд, но и там осечка», — комментируют шелеховчане.

Люди рассказали спикеру, что у них есть несколько основных замечаний к новым квартирам: во-первых, им предоставляют студии, где на кухне нет окна, что является нарушением требований СанПиН; во-вторых, в некоторых квартирах посередине комнаты расположен ригель (опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения. — Ред.); в-третьих, жителей не устраивает район, где возведены новые дома.

Валерий Десятов рассказал, что сейчас не переселенными остаются 14 квартир, из которых семь находятся в социальном найме, то есть им не могут предоставить выплату на покупку жилья, а только предложить муниципальную квартиру взамен. «Мы сегодня заключаем соглашения, — говорит глава Шелехова. — Четыре квартиры идут под выкуп, одну квартиру мы уже купили. Поскольку средств на покупку новых квартир нет, мы выставили на продажу те, от которых отказались переселенцы. Вчера у нас две квартиры купили братчане, из посёлка Магистральный жители тоже должны подтянуться. Надеюсь, что с оставшимися жителями мы тоже придем к соглашению».

Сергей Брилка отметил, что при переселении важно, чтобы представители администрации вели диалог с жителями и подходили к нуждам каждого индивидуально. «Квартир не так уж много осталось. Я думаю, что всё можно и нужно сделать. А судиться друг с другом, портить себе историю как мэра, который ни черта не слышит глас людской, — это плохая тема. Её нужно закрывать и идти на компромисс», — сказал председатель областного парламента.

Он отметил, что проведет встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, где расскажет ему о проблеме жителей Шелехова, и они совместно примут решение, как поддержать город и людей. «Если вам деньги дадут, успеете оперативно решить проблему?» — спросил Сергей Брилка. «Будем стараться», — ответил Валерий Десятов.