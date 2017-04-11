Год у руля. Гройсман отчитается об итогах работы Кабмина

«11 апреля состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства», — говорится в сообщении.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что «кто-то выдает желаемое за действительное».

На одном из последних заседаний Кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год — таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.