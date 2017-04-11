Спикер краевого парламента Приморья встретился с избирателями

Директор школы № 79 (одной из самых больших школ Владивостока, кстати) Елена Култышева пришла на прием к председателю краевого парламента с просьбой о необходимости ремонта пришкольного стадиона.

«Наш стадион используется очень интенсивно, — сообщила Елена Култышева. — Во-первых, школьники занимаются физкультурой в две смены, а, во-вторых, детско-юношеские спортивные школы на стадионе проводят свои тренировки. Кроме того, сюда приходят дворовые команды и просто население близлежащих домов. Таким образом, с утра и до глубокого вечера наш стадион задействован, поэтому степень износа большая». Александр Ролик пообещал помочь в этом вопросе и обратиться к главе Владивостока с просьбой проработать возможность выделения средств на ремонт пришкольного стадиона.

С подобной просьбой обратилась к председателю Законодательного Собрания и учитель физкультуры Татьяна Иванова — школе № 71 поселка Трудового необходим свой стадион, поскольку сейчас школьникам приходится заниматься физкультурой в маленьком спортзале.

«В прошлом году администрация города Владивостока обратилась к краевым властям с просьбой о размещении возле вашей школы универсальной спортивной площадки. В поселке Трудовом таких площадок пока нет, а вот в соседнем Артеме их уже семь», — рассказал Александр Ролик.

Универсальная спортивная площадка удобна тем, что есть искусственное покрытие, на котором можно тренироваться в теплое время года, раздевалки, трибуна на 150 человек. Зимой заливается хоккейная коробка. Как сообщил Александр Ролик, планируется, что уже в конце этого года первая универсальная спортивная площадка в поселке Трудовом будет открыта для посещения.

Также Татьяна Иванова обратилась к председателю краевого парламента с просьбой о ремонте дороги в районе школы № 71 и строительстве дорожной развязки, которая связывает поселок Трудовое с Подгороденкой. «Этот вопрос стоит у меня на депутатском контроле. Мы его будем обязательно решать, — заверил Александр Ролик. — Я планирую обратиться к губернатору Приморского края с просьбой рассмотреть вопрос о включении модернизации этой межквартальной дороги в план капитального ремонта и организации развязки. Это важно для жителей поселка и, особенно, для детей — так их будет легче и быстрее возить в школу».

С не менее важным вопросом обратилась к председателю краевого парламента жительница поселка Трудовое Елена Захаренко. Она рассказала, что каждый год в сезон дождей жилые дома, расположенные вдоль речки Песчанки, затапливает вода. Для того, чтобы избежать подтопления необходимо расчистить русло реки.

«Я разберусь в этом вопросе, — пообещал Александр Ролик. — Расчистка русла реки необходима, люди не должны страдать и опасаться за свое имущество».

С просьбой о строительстве детской площадки к председателю Законодательного Собрания обратилась жительница дома по улице Лермонтова, 79/2, Надежда Курасова.

«Предлагаю вам решить этот вопрос совместными усилиями, — сказал Александр Ролик. — Нужно провести собрание жильцов дома, принять решение о строительстве детской площадки и обратиться в управляющую компанию. Она, кстати, готова не только помочь установить детскую площадку, но и включиться финансово в ее приобретение. Но для этого необходимо официальное обращение жильцов дома. А я со своей стороны возьму на контроль этот вопрос с тем, чтобы у детей была хорошая придомовая площадка».

Подводя итоги приема граждан в поселке Трудовом, Александр Ролик отметил, что вопросы, поднимавшиеся на встрече, касались, в основном, местных проблем.

«Неразрешимых вопросов нет, — сказал он. — Просто ими нужно заниматься и нам, как депутатам Законодательного Собрания, и органам местного самоуправления, и управляющим компаниям. Я думаю, что одни вопросы можно решить в ближайшее время, а другие — в определенной перспективе. Но могу твердо обещать, что обязательно буду ими заниматься».

Василий Буслаев.