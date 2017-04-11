Нацгвардия получила на вооружение бронеавтомобиль «Козак-5»

Эвакуацию раненного с поле боя выполнял еще один бронеавтомобиль украинского производства — «Козак-5», который был представлен осенью 2016 года, передает Autoconsulting.

Его полная масса — 10 т, а длина «Козак-5» составляет 6100 мм, ширина — 2300 мм, высота по крыше корпуса — 2250 мм. Он имеет много дополнительного обвеса по сравнению с «Козак-1» и адаптирован к требованиям военных. Кроме того, у «Козак-5» совсем другая передняя «маска» и лучше технические параметры.

Кроме выставки «Зброя та безпека», «Козак-5» особо нигде не демонстрировали, но оказалось, что он уже служит в спецотряде «Вега», где, судя по кресту на корпусе, выполняет роль медавтомобиля.

При этом «Козак-5» также оснащен бронированной башней, из которой можно вести огонь из автоматического оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль частного отечественного производителя «Козак-2». Это — вторая модификация известного во времена войны «Козака».