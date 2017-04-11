Казахстанцев, вступающих в ИГ, будут лишать гражданства — Назарбаев

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что от Казахстана в «Исламском государстве» (организация, запрещенная в Казахстане) состоят около 500−600 человек, от стран бывшего Советского Союза — до пяти тысяч.

«В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — отметил Глава государства.