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08:57 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев, вступающих в ИГ, будут лишать гражданства — Назарбаев

Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в запрещенную в Казахстане группировку «Исламское государство».

Источник: Tengrinews

Об этом в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал Президент Нурсултан Назарбаев.

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«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что от Казахстана в «Исламском государстве» (организация, запрещенная в Казахстане) состоят около 500−600 человек, от стран бывшего Советского Союза — до пяти тысяч.

«В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — отметил Глава государства.

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