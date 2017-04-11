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10:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко направил в Минобр РФ телеграмму в поддержку Иркутского госуниверситета

Глава региона попросил министра Ольгу Васильеву отнестись с особым вниманием к рассмотрению заявки на создание опорного вуза.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил министру образования и науки Российской Федерации Ольге Васильевой телеграмму в поддержку Иркутского государственного университета для участия в конкурсе на создание опорного вуза. Глава региона попросил министра отнестись с особым вниманием к рассмотрению заявки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

«Уважаемая Ольга Юрьевна, обращаюсь к Вам с просьбой отнестись с особым вниманием к рассмотрению заявки о включении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Иркутский государственный университет” в число образовательных организаций высшего образования на финансирование программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета. Эта инициатива нашла всестороннюю поддержку у правительства Иркутской области, научного и педагогического сообщества, жителей региона. 2017 год является юбилейным для Иркутской области: региону исполняется 80 лет. В 2018 году Иркутский государственный университет отметит 100-летний юбилей. Включение ИГУ в число опорных вузов России станет большим и значимым подарком для всех жителей Приангарья к этим знаменательным датам», — отметил Сергей Левченко.

Он также подчеркнул, что Иркутский государственный университет — главный образовательный, научный и культурный центр на огромной территории от Енисея до Тихого океана. Он уже стал региональным опорным вузом, к которому в 2014 году была присоединена Восточно-Сибирская государственная академия образования, в 2016 году завершился процесс присоединения к университету Евразийского лингвистического института в городе Иркутске. Вуз по праву считается одним из лучших по подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности, экономики, науки, социальной и культурной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Иркутский государственный университет подготовил более 80 тысяч специалистов, среди них видные ученые, педагоги, писатели, общественные деятели, имеющие международную известность. Можно бесконечно долго перечислять имена выпускников ИГУ: В. Распутин, А. Вампилов, И. Бычков, Г. Галазий, А. Казанник, П. Маляревский, И. Парфианович, Г. Медведев, Г. Жеребцов и многие другие. Сегодня в университете проходят обучение свыше 14,5 тысячи студентов, в том числе почти 700 студентов из 35-ти зарубежных стран.

«Правительство Иркутской области, я лично, готовы оказывать всемерную помощь и поддержку в развитии университета, реализации перспективных планов и программ. Еще раз прошу Вас принять участие в согласовании нашей заявки на включение ИГУ в список опорных вузов Российской Федерации. Надеюсь на Вашу поддержку и содействие в решении столь важного для региона вопроса», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что 10 марта губернатор Приангарья Сергей Левченко провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье.

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