Кандидат в мэры пообещал Омску бюджет в 200 миллиардов

Сегодня, 11 апреля появились программы развития города пяти «новеньких» кандидатов в мэры Омска, зарегистрированных выборной комиссией вчера, 10 апреля.

В частности, член партии «Родина» Игорь Бруй прислал лаконичную программу на одном листе.

В своих действиях претендент в кресло градоначальникам указывает анализ ио ценку городского хозяйства, договором мэрии Омска и существующего бюджета.

Кандидат решительно настроен увеличить бюджет Омска до 200 миллиардов.

— Достижение целевых параметров наполнения и исполнения городского бюджета величины, стремящейся к 200 миллиардам рублей, — говорится в программе Бруя.

Однако претендент не указал, каким образом он планирует достигнуть таких финансовых результатов.