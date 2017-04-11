Кандидат в мэры пообещал Омску бюджет в 200 миллиардов
Претендент Игорь Бруй, зарегистрированный 10 апреля, оказался немногословен в программе развития Омска.
Претендент Игорь Бруй, зарегистрированный 10 апреля, оказался немногословен в программе развития Омска.
Сегодня, 11 апреля появились программы развития города пяти «новеньких» кандидатов в мэры Омска, зарегистрированных выборной комиссией вчера, 10 апреля.
В частности, член партии «Родина» Игорь Бруй прислал лаконичную программу на одном листе.
В своих действиях претендент в кресло градоначальникам указывает анализ ио ценку городского хозяйства, договором мэрии Омска и существующего бюджета.
Кандидат решительно настроен увеличить бюджет Омска до 200 миллиардов.
— Достижение целевых параметров наполнения и исполнения городского бюджета величины, стремящейся к 200 миллиардам рублей, — говорится в программе Бруя.
Однако претендент не указал, каким образом он планирует достигнуть таких финансовых результатов.