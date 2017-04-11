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09:38 (мск), источник: Om1.ru

Кандидат в мэры намерен сделать в Омске фуникулер и Диснейленд

Сергей Яковлев настроен на решительную реформу ЖКХ города.

Сегодня, 11 апреля водитель ООО «РАДА-КАПИТАЛ», вахмистр Сибирского казачьего войска кандидат в мэры Омска Сергей Яковлев обнародовал свою предвыборную программу.

Похоже, претендент в кресло мэра не стал доверять модным политтехнологам и написал программу развития Омска сам. По его мнению, следует реформировать систему ЖКХ. При этом он включил в эту систему развитие транспорта. Сергей Бруй обещает построить метро, фуникулер и канатные дороги.

Также кандидат намерен привлечь инвесторов, чтобы сделать из парка 30-летия ВЛКСМ подобие Диснейленда.

Отметим, что попытки сделать Диснейленд в Омске уже предпринимались. Такая задумка была у губернатора Леонида Полежаева в отношении парка 300-летия Омска. Однако вместо этого парк стал местом, где случаются криминальные происшествия.

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