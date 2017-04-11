Приезда Навального в Хабаровск его сторонники ждут в мае, а пока проходят через суды

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Предвыборный тур оппозиционера Алексея Навального по Хабаровскому и Приморскому краям ожидается ориентировочно с 12 по 15 мая. Пока же в ожидании лидера его сторонники с головой погрузились в судебные тяжбы, накрывшие их после мартовского антикоррупционного митинга в Хабаровске, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— По предварительным планам Алексей Навальный будет в Хабаровске где-то в десятых числах мая. Если помните, Навальный должен был приехать в Хабаровск на открытие отделения своего предвыборного штаба на прошлой неделе, но из-за ареста все планы сдвинулись. Их пришлось корректировать на ходу, поэтому где-то с 12 по 15 мая пройдет общий тур Владивосток-Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Его могут дополнить еще Иркутск и Красноярск, — сообщил Алексей Ворсин.

Координатор штаба Навального также рассказал о состоянии судебных дел, в которые активисты попали после проведения антикоррупционного митинга 26 марта в Хабаровске.

— Вчера состоялся суд по нашему иску, в котором мы обжаловали действия мэрии Хабаровска, по сути запретившей нам проведение митинга. Суд отказал нам в наших требованиях, посчитав действия мэрии обоснованными и законными. Причем в ходе слушаний нам последовательно отказали в удовлетворении всех наших ходатайств, в вызове свидетелей, в то время как ходатайства другой стороны суд принимал сразу же без колебаний, — говорит Алексей Ворсин. — Мы намерены опротестовать это решение суда, мы убеждены, что судья Савченко проявила предвзятость по отношению к нам и подали жалобы на ее действия в квалификационную судейскую коллегию и председателю суда.

Стоит отметить, что судебные тяжбы сторонников Алексея Навального этим иском не исчерпываются. В мае их ждут еще одни судебные слушания по поводу личного участия в антикоррупционном митинге.