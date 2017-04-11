Приезда Навального в Хабаровск его сторонники ждут в мае, а пока проходят через суды
Отсидевший под арестом оппозиционер отправится в тур по городам Дальнего Востока, чтобы открыть отделения своего предвыборного штаба.
Отсидевший под арестом оппозиционер отправится в тур по городам Дальнего Востока, чтобы открыть отделения своего предвыборного штаба.
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Предвыборный тур оппозиционера Алексея Навального по Хабаровскому и Приморскому краям ожидается ориентировочно с 12 по 15 мая. Пока же в ожидании лидера его сторонники с головой погрузились в судебные тяжбы, накрывшие их после мартовского антикоррупционного митинга в Хабаровске, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— По предварительным планам Алексей Навальный будет в Хабаровске
Координатор штаба Навального также рассказал о состоянии судебных дел, в которые активисты попали после проведения антикоррупционного митинга 26 марта в Хабаровске.
— Вчера состоялся суд по нашему иску, в котором мы обжаловали действия мэрии Хабаровска, по сути запретившей нам проведение митинга. Суд отказал нам в наших требованиях, посчитав действия мэрии обоснованными и законными. Причем в ходе слушаний нам последовательно отказали в удовлетворении всех наших ходатайств, в вызове свидетелей, в то время как ходатайства другой стороны суд принимал сразу же без колебаний, — говорит Алексей Ворсин. — Мы намерены опротестовать это решение суда, мы убеждены, что судья Савченко проявила предвзятость по отношению к нам и подали жалобы на ее действия в квалификационную судейскую коллегию и председателю суда.
Стоит отметить, что судебные тяжбы сторонников Алексея Навального этим иском не исчерпываются. В мае их ждут еще одни судебные слушания по поводу личного участия в антикоррупционном митинге.