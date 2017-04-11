Кандидат в мэры Омска из МИДа думает построить авиахаб и перинатальный центр

Кандидат в мэры Омска, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Управления содействия международному развитию и взаимодействию с международными организациями; Россотрудничество МИД России (Москва) Игорь Рыбаков представил свою программу.

Кандидат сразу же оговорился, что приведет в мэрию свою команду и будет привлекать иностранные деньги. В частности, инвестиции США, КНР и стран Персидского залива.

На финансы Израильских спонсоров сотрудник МИДа собирается возвести в Омске перинатальный центр. На базе технического университета города Игорь Рыбаков думает построить парк инновационных технологий.

Кроме того, претендент в кресло мэра подумывает о создании авиахаба и университетского городка.