Кандидат в мэры Омска из МИДа думает построить авиахаб и перинатальный центр
Игорь Рыбаков собирается привлекать деньги инвесторов из США, КНР, стран Персидского залива и Израиля.
Игорь Рыбаков собирается привлекать деньги инвесторов из США, КНР, стран Персидского залива и Израиля.
Кандидат в мэры Омска, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Управления содействия международному развитию и взаимодействию с международными организациями; Россотрудничество МИД России (Москва) Игорь Рыбаков представил свою программу.
Кандидат сразу же оговорился, что приведет в мэрию свою команду и будет привлекать иностранные деньги. В частности, инвестиции США, КНР и стран Персидского залива.
На финансы Израильских спонсоров сотрудник МИДа собирается возвести в Омске перинатальный центр. На базе технического университета города Игорь Рыбаков думает построить парк инновационных технологий.
Кроме того, претендент в кресло мэра подумывает о создании авиахаба и университетского городка.