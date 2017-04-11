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09:45 (мск), источник: РИА Крым

В Генштабе Украины рассказали о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости (Крым). Киевские власти рассматривали возможность проведения десантной операции в Крыму с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил «вариант реагирования на ситуацию в Крыму».

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — заявил Муженко.

Он добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев.

По словам главы генштаба, украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу.

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