В Генштабе Украины рассказали о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил «вариант реагирования на ситуацию в Крыму».

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — заявил Муженко.

Он добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев.

По словам главы генштаба, украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу.