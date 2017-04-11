Подробности обысков, которые проходят в правительстве Молдовы

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Стали известны детали обысков, которые проводят в данный момент сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры. Стоит отметить, что обыски проходят как в правительстве, так и других государственных учреждениях по всей стране, в том числе — в Фонде эффективной энергетики.