11 апреля Крым отмечает День Конституции Республики

Новой Конституции Крыма, принятой после воссоединения полуострова с Россией, исполняется три года. Документ был торжественно принят 11 апреля 2014 года на сессии крымского парламента, на следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.

В документе указывается, что Республика Крым является правовым и демократическим государством в составе Российской Федерации, территория Республики является неотъемлемой частью территории РФ. Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

По случаю годовщины принятия Конституции РК в Государственном совете Республики запланирована торжественная церемония награждения. Со своей стороны министерство внутренней политики, информации и связи РК проведет акцию по раздаче печатной версии Конституции Крыма, изданной на трех государственных языках Республики. В ходе акции, которая нацелена на повышение правовой культуры граждан и будет проходить в Симферополе на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина с 11.00 до 12.00, крымчанам раздадут 3 тыс экземпляров Конституции.

Кроме того, в рамках Дня бесплатной юридической помощи физическим и юридическим лицам специалисты прокуратуры РК, управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по РК и КРО ООО «Ассоциация юристов России» окажут консультации на 22 участках в городах и районах Крыма.

Ряд торжественных мероприятий также пройдет в регионах Крыма. В частности, в городах и районах Республики запланированы различные торжественные собрания и праздничные концерты, презентации, викторины, лекции и многое другое.

Первая в истории постсоветского Крыма Конституция была принята сессией Верховного совета Крыма 6 мая 1992 года. Согласно этому документу, Республика Крым являлась правовым, демократическим государством. На своей территории она обладала верховным правом в отношении природных богатств, материальных, культурных и духовных ценностей. Республика в лице ее государственных органов и должностных лиц осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Конституция РК 1992 года обладала верховенством и высшей юридической силой.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию Республики Крым от 1992 года. В марте 1996 года украинский парламент принял закон «О Конституции Автономной Республики Крым», согласно которому Крым являлся автономной республикой в составе Украины. В октябре 1998 года парламент Крыма принял новую Конституцию, приведенную в соответствие с Конституцией Украины, она вступила в силу 12 января 1999 года.