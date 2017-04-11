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10:32 (мск), источник: СуперОмск

Ромахин согласен возглавить министерство промышленности Омской области

Место главы регионального минпрома оказалось вакантным после внезапной отставки Виктора Белова.

«СуперОмск» связался с советником губернатора Виктора Назарова Алексеем Ромахиным, которого прочат в преемники ушедшего в отставку министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктора Белова.

Ромахин заявил, что министерская должность в областном правительстве была бы ему интересной.

«Если бы предложили (стать министром промышленности. — Ред.), думаю, что я бы согласился. Мне бы это было интересно, родной ведь город», — сказал Алексей Ромахин.

В пользу того, что Ромахин может переориентировать свою карьеру на Омск, говорят несколько факторов. Так, по данным источников «СуперОмска», имеющий непосредственное отношение к журналу о промышленности «Пром» Ромахин арендовал для редакции офис в центре Омска.

Бывший министр Белов, как говорят инсайдеры, останется в системе министерства и будет отвечать за конкретную работу с промышленными предприятиями. Ромахин же должен сконцентрироваться на новых проектах, продвижении интересов омских предприятий на федеральном уровне и получении федеральных траншей в виде субсидий или иной целевой поддержки. Иными словами, омич Ромахин, проживающий долгое время в Москве и наверняка имеющий нужные связи, сможет привлечь в регион бюджетные деньги и инвесторов.

Ожидается, что назначение пройдет 19 апреля на заседании правительства Омской области.

Напомним, Алексей Ромахин с сентября 2015 года по июнь 2016 года был координатором омского отделения ЛДПР. В конце декабря 2016 года Ромахина назначили советником губернатора на общественных началах. Тогда в пресс-службе правительства сообщали, что он будет оказывать главе региона экспертную, аналитическую и консультативную поддержку по ряду вопросов.

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