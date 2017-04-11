Ромахин согласен возглавить министерство промышленности Омской области
Место главы регионального минпрома оказалось вакантным после внезапной отставки Виктора Белова.
Место главы регионального минпрома оказалось вакантным после внезапной отставки Виктора Белова.
«СуперОмск» связался с советником губернатора Виктора Назарова Алексеем Ромахиным, которого прочат в преемники ушедшего в отставку министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктора Белова.
Ромахин заявил, что министерская должность в областном правительстве была бы ему интересной.
«Если бы предложили (стать министром промышленности. — Ред.), думаю, что я бы согласился. Мне бы это было интересно, родной ведь город», — сказал Алексей Ромахин.
В пользу того, что Ромахин может переориентировать свою карьеру на Омск, говорят несколько факторов. Так, по данным источников «СуперОмска», имеющий непосредственное отношение к журналу о промышленности «Пром» Ромахин арендовал для редакции офис в центре Омска.
Бывший министр Белов, как говорят инсайдеры, останется в системе министерства и будет отвечать за конкретную работу с промышленными предприятиями. Ромахин же должен сконцентрироваться на новых проектах, продвижении интересов омских предприятий на федеральном уровне и получении федеральных траншей в виде субсидий или иной целевой поддержки. Иными словами, омич Ромахин, проживающий долгое время в Москве и наверняка имеющий нужные связи, сможет привлечь в регион бюджетные деньги и инвесторов.
Ожидается, что назначение пройдет 19 апреля на заседании правительства Омской области.
Напомним, Алексей Ромахин с сентября 2015 года по июнь 2016 года был координатором омского отделения ЛДПР. В конце декабря 2016 года Ромахина назначили советником губернатора на общественных началах. Тогда в