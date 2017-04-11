Кириленко пообещал «дополнительно разъяснить» запрет Самойловой

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что власти «дополнительно разъяснят» Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд участнице Евровидения от РФ певице Юлии Самойловой, если возникнет вопрос санкций против Киева.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», — заявил Кириленко в интервью «Обозреватель».