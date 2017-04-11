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10:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кириленко пообещал «дополнительно разъяснить» запрет Самойловой

Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а «это решение предусматривает специальные процедуры».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что власти «дополнительно разъяснят» Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд участнице Евровидения от РФ певице Юлии Самойловой, если возникнет вопрос санкций против Киева.

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«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», — заявил Кириленко в интервью «Обозреватель».

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предложил российскому «Первому каналу» устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался.

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