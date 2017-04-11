Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием Гомельской области и сферы деревообработки в стране

Глава государства ознакомится с ходом весенне-полевых работ в стране и регионе, социально-экономическим развитием Гомельской области и Речицкого района.

Лукашенко провел краткую экскурсию по Дворцу Независимости для НТВ

Президент также посетит ОАО «Речицадрев». Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений о реконструкции, модернизации и развитии базовых деревообрабатывающих предприятий, производственно-экономическом состоянии ОАО «Речицадрев» и перспективах развития компании.

Планируется, что глава государства ознакомится с современными технологическими процессами производства ДСП, мебели и с выставкой продукции.

В Беларуси насчитывается более 3 тыс. деревообрабатывающих организаций, 86 из которых входят в состав концерна «Беллесбумпром».

Среднесписочная численность занятых в отрасли составляет свыше 37,5 тыс. человек.