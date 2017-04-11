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11:00 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием Гомельской области и сферы деревообработки в стране

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2017

Глава государства ознакомится с ходом весенне-полевых работ в стране и регионе, социально-экономическим развитием Гомельской области и Речицкого района.

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Президент также посетит ОАО «Речицадрев». Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений о реконструкции, модернизации и развитии базовых деревообрабатывающих предприятий, производственно-экономическом состоянии ОАО «Речицадрев» и перспективах развития компании.

Планируется, что глава государства ознакомится с современными технологическими процессами производства ДСП, мебели и с выставкой продукции.

В Беларуси насчитывается более 3 тыс. деревообрабатывающих организаций, 86 из которых входят в состав концерна «Беллесбумпром».

Среднесписочная численность занятых в отрасли составляет свыше 37,5 тыс. человек.

В структуре промышленного производства республики доля всех деревообрабатывающих предприятий в 2016 году составила 3,7%. По итогам января-февраля текущего года индекс промышленного производства продукции отрасли к аналогичному периоду 2016-го составил 120,8%.

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