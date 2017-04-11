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10:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев рассказал депутатам о результатах деятельности правительства и оценил итоги «пятилетки»

Сегодня на заседании Законодательного собрания Свердловской области с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2016 году выступил губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев. В своем докладе он оценил деятельность министерств региона и дал ответы на вопросы, которые были сформулированы ранее депутатами ЗакСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев сказал о позитивных оценках состояния экономики. Он подчеркнул, что правительство Свердловской области успешно справилось с теми задачами, которые перед ним стояли в 2016 году. Это, прежде всего, реализация «майских» указов президента России, развитие социальной сферы и хозяйственного комплекса, поддержка предпринимательства, повышение качества управленческой работы и качества жизни уральцев.

Глава региона отметил, что будет правильным подвести итоги 2016 года через призму того пути, который прошла Свердловская область с 2012 года. Ведь регион за это время преодолел важнейший пятилетний этап своего развития.

Так, за последние пять лет существенно выросла заработная плата работников бюджетной сферы: почти вдвое увеличилась средняя зарплата воспитателей в детском саду, в 2,6 раза — работников культуры, в полтора раза — врачей, учителей, социальных работников, младшего медицинского персонала. В целом к 2017 году среднемесячная заработная плата по региону выросла в полтора раза.

Ключевыми задачами, которые ставит Евгений Куйвашев перед областным правительством, были и остаются поддержка пожилых людей, реализация программ продления их трудовой и социальной активности, а также поддержка материнства и детства.

Некоторые депутаты выступили с критикой: в частности, были вопросы, связанные с развитием территорий Среднего Урала. По словам губернатора, совмещая современную промышленную политику и стратегии территориального развития, нужно создать новую экономическую реальность, в которую «вписан» каждый муниципалитет. При этом важно учесть интересы крупных холдингов и корпораций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важное, всех жителей Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев выступил по поводу выставки вооружений в Нижнем Тагиле и ее перспектив: он заявил, что она все-таки будет действовать, но в ином формате, на ней будет устроен показ бронетанковой техники.

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