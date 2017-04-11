Ройзман встретится с «делегатом» от «Партии пенсионеров». Речь может пойти о губернаторских выборах

По мнению экспертов, в преддверии губернаторских выборов на Среднем Урале встреча может быть выгодна обеим сторонам, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что Ворожцов совершает рабочую поездку по регионам России с целью «ознакомления с работой местных отделений партии». Как встреча с Ройзманом укладывается в эту повестку, неизвестно, но пресс-служба гордумы подчеркивает, что она носит характер неформального общения: один из руководителей партии хочет получить информацию о социальной и экономической ситуации в одном из крупнейших городов страны «из первых рук», а также услышать оценку главы Екатеринбурга деятельности местного отделения партии.

Отметим, что в свое время Ройзман избирался в Госдуму как одномандатник, а осенью 2006 года на региональных выборах в Законодательное собрание Свердловской области выступил как лидер свердловского отделения «Российской партии жизни», а в 2007 году вступил в партию «Справедливая Россия» и ее фракцию («СР» объединила «Партию жизни», «Родину» и «Партию пенсионеров»).

Политолог, руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что в ближайшее время Ройзман может встретиться с представителями и других партий.

«Во-первых, такая встреча нужна обеим сторонам. Для “Партии пенсионеров” сейчас необходима некая “перезагрузка”, в том числе репутационная, которая связана с прежними партийными скандалами: со списками и тем, что партия не могла участвовать в выборах. “Партии пенсионеров” нужна некая новая информационная повестка, им нужны люди, которые могли бы рассматриваться в качестве возможных претендентов, в том числе на выборы губернатора и какие-либо другие избирательные кампании. Поэтому переговоры с Ройзманом — это одна из гипотетических операций по “перезагрузке” самой партии и изменению репутации», — считает он.

Самому Ройзману сейчас необходимы информационные поводы, и такие переговоры, безусловно, повышают его позиции, отмечает Анатолий Гагарин. «Те его загадочные заявления, что он собирается пойти на выборы — они такими переговорами подтверждаются, что он востребован, с ним встречаются, общаются и что-то предлагают. Думаю, в ближайшее время последуют попытки других партий каким-то образом вовлечь Ройзмана в эти переговоры и возможные процессы. Для него это тоже выгодно, потому что в этом случае он будет занимать позицию “задумчивого кандидата”, который будет перебирать разные предложения от разных партий», — говорит эксперт.

По его словам, нужно еще учитывать сложившийся информационный вакуум, связанный с тем, что пока не произошло назначение и.о. губернатора. «Поэтому любое событие становится интересным и привлекательным для информационного пространства, что тоже будет предметом обсуждения», — рассказал Накануне.RU Анатолий Гагарин.

Экс-лидер партии пенсионеров Евгений Артюх Накануне.RU рассказал, что эта встреча может повлиять на выдвижение Евгения Ройзмана в губернаторы Свердловской области. Он подчеркнул, что Владимир Ворожцов не посетил бы Екатеринбург без веской на это причины.

«Евгений Ройзман является профессиональным политиком. А профессиональный политик — это особая категория людей, которая играет по особым правилам. Я не исключаю, что Евгений Ройзман может быть выдвинут от партии пенсионеров, как равно и от людей другой партии, на выборы губернатора. Дело в том, что наше областное законодательство позволяет выдвигаться лишь от партии. Я думаю, что вполне вероятно, это может произойти. При этом, когда я говорю о Ройзмане как о профессиональном политике, я нисколько не осуждаю, я всего лишь констатирую факт», — отметил Артюх.