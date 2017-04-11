Аксенов уволил первого замглавы Минимущества Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил Елизавету Ковалевскую от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил Елизавету Ковалевскую от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК.
Соответствующий указ опубликован на
«Освободить Ковалевскую Елизавету Валентиновну от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым по соглашению сторон», — говорится в документе.
Елизавета Ковалевская родилась 22 декабря 1982 года в Симферополе. Работала на различных должностях в Крымском республиканском отделении Фонда социальной защиты инвалидов, Симферопольском городском совете, Минимущества РК. Должность первого замминистра имущественных и земельных отношения РК Ковалевская занимала с 10 июня 2016 года.