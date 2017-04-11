Аксенов уволил первого замглавы Минимущества Крыма

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале крымского правительства.

«Освободить Ковалевскую Елизавету Валентиновну от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым по соглашению сторон», — говорится в документе.

Елизавета Ковалевская родилась 22 декабря 1982 года в Симферополе. Работала на различных должностях в Крымском республиканском отделении Фонда социальной защиты инвалидов, Симферопольском городском совете, Минимущества РК. Должность первого замминистра имущественных и земельных отношения РК Ковалевская занимала с 10 июня 2016 года.