Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается

Во Владивостоке продолжаются судебные слушания по делу о миллиарде рублей,"пропавшем во время строительства Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Дело слушается во Фрунзенском районном суде приморской столицы, в открытом режиме. Следующее заседание назначено на 12 апреля, в 10:00. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Поплавскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Отметим, что в конце марта адвокат ответчика Александр Граф подал ходатайство суду с просьбой «устранить от участия в деле потерпевшего — Управление делами Президента РФ — и его представителя Меркулова Константина Михайловича». На этом же судебном заседании Андрей Поплавский подал заявление о совершении преступления против правосудия, где заявляет о том, что представителем потерпевшей стороны (Управделами президента РФ) — Константином Меркуловым — совершено преступление, квалифицируемое по статьям 303 и 159 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Мошенничество»).

В заявлении Андрей Поплавский приводит обоснования того, что представитель Управделами намеренно вводит правоохранительные органы в заблуждение с иском о требовании с Поплавского 757 миллионов рублей, так как Управделами не имеет отношения к заявленным в ущербе деньгам (денежные средства на строительство Приморского океанариума перечислялись международным благотворительным фондом «Константиновский»).

Напомним, по данному делу ответчиком является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Одной из странностей слушаний является то, что на них никогда не присутствует представитель потерпевшей стороны: Константин Меркулов не являлся ни разу в суд, несмотря на все доставленные ему извещения.