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11:33 (мск), источник: VLADNEWS

Дело о пропавших при строительстве Приморского океанариума деньгах продолжается

Следующее заседание — 12 апреля в 10:00.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продолжаются судебные слушания по делу о миллиарде рублей,"пропавшем во время строительства Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Дело слушается во Фрунзенском районном суде приморской столицы, в открытом режиме. Следующее заседание назначено на 12 апреля, в 10:00. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Поплавскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Отметим, что в конце марта адвокат ответчика Александр Граф подал ходатайство суду с просьбой «устранить от участия в деле потерпевшего — Управление делами Президента РФ — и его представителя Меркулова Константина Михайловича». На этом же судебном заседании Андрей Поплавский подал заявление о совершении преступления против правосудия, где заявляет о том, что представителем потерпевшей стороны (Управделами президента РФ) — Константином Меркуловым — совершено преступление, квалифицируемое по статьям 303 и 159 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Мошенничество»).

В заявлении Андрей Поплавский приводит обоснования того, что представитель Управделами намеренно вводит правоохранительные органы в заблуждение с иском о требовании с Поплавского 757 миллионов рублей, так как Управделами не имеет отношения к заявленным в ущербе деньгам (денежные средства на строительство Приморского океанариума перечислялись международным благотворительным фондом «Константиновский»).

Напомним, по данному делу ответчиком является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Одной из странностей слушаний является то, что на них никогда не присутствует представитель потерпевшей стороны: Константин Меркулов не являлся ни разу в суд, несмотря на все доставленные ему извещения.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты — о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.

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