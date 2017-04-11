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11:05 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане выстрадали свою Конституцию — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции РК. Свою поздравительную речь он произнес перед началом заседания Совета министров Республики.

Источник: РИА "Новости"

«Свою Конституцию мы выстрадали, завоевали в трудной борьбе, в жестком противостоянии с врагами нашей свободы. Воссоединение с Россией стало результатом реализации фундаментальных принципов демократии, которые после победы “Крымской весны” закреплены в Конституции российского Крыма… “Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации” — это прямая цитата из нашей Конституции. Основной Закон Республики определяет права и свободы человека как высшую ценность. Соблюдение и защита прав и свобод крымчан — это не просто обязанность, это главный смысл деятельности органов власти всех уровней, всех должностных лиц», — подчеркнул он. По словам Аксенова, именно эти принципы лежат в основе всех преобразований, всех экономических, социальных и гуманитарных программ, которые реализуются на полуострове.

Глава Крыма отметил, что Конституция Крыма является реальной основой общественно-политической и социальной жизни, определяет Республику Крым как социальное государство и во многом формирует новый облик региона.

«На протяжении украинского периода истории полуострова Киев проводил политику, направленную на разделение людей по национальному признаку, на ущемление языковых и культурных прав крымчан. Конституция российского Крыма предоставила всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций», — добавил он.

Аксенов напомнил, что Конституция РК обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений. «Нас объединяет с вами любовь к родной земле, традиции предков, уважительное отношение друг к другу. Нас объединяет ответственность за судьбу Отечества и гордость за нашу великую Родину — Россию! Хочу выразить самую искреннюю и сердечную благодарность всем крымчанам, всем нашим землякам, которые своим самоотверженным трудом, своими знаниями и профессионализмом способствуют развитию и процветанию нашей Республики!» — заключил глава Крыма.

Государственный Совет Республики Крым принял основной закон субъекта — Конституцию — 11 апреля 2014 года. Текст документа был опубликован в средствах массовой информации на следующий день и вступил в силу с момента обнародования. В документе Республика Крым провозглашается демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации, а основным источником власти является многонациональный народ Республики. Крым входит в состав России, как равноправный субъект. Конституция подчеркивает и признает государственный статус трех языков основного населения Крыма: русского, крымско-татарского и украинского.

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