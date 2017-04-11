Крымчане выстрадали свою Конституцию — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции РК. Свою поздравительную речь он произнес перед началом заседания Совета министров Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции РК. Свою поздравительную речь он произнес перед началом заседания Совета министров Республики.
«Свою Конституцию мы выстрадали, завоевали в трудной борьбе, в жестком противостоянии с врагами нашей свободы. Воссоединение с Россией стало результатом реализации фундаментальных принципов демократии, которые после победы “Крымской весны” закреплены в Конституции российского Крыма… “Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации” — это прямая цитата из нашей Конституции. Основной Закон Республики определяет права и свободы человека как высшую ценность. Соблюдение и защита прав и свобод крымчан — это не просто обязанность, это главный смысл деятельности органов власти всех уровней, всех должностных лиц», — подчеркнул он. По словам Аксенова, именно эти принципы лежат в основе всех преобразований, всех экономических, социальных и гуманитарных программ, которые реализуются на полуострове.
Глава Крыма отметил, что Конституция Крыма является реальной основой
«На протяжении украинского периода истории полуострова Киев проводил политику, направленную на разделение людей по национальному признаку, на ущемление языковых и культурных прав крымчан. Конституция российского Крыма предоставила всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций», — добавил он.
Аксенов напомнил, что Конституция РК обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений. «Нас объединяет с вами любовь к родной земле, традиции предков, уважительное отношение друг к другу. Нас объединяет ответственность за судьбу Отечества и гордость за нашу великую Родину — Россию! Хочу выразить самую искреннюю и сердечную благодарность всем крымчанам, всем нашим землякам, которые своим самоотверженным трудом, своими знаниями и профессионализмом способствуют развитию и процветанию нашей Республики!» — заключил глава Крыма.
Государственный Совет Республики Крым принял основной закон субъекта — Конституцию — 11 апреля 2014 года. Текст документа был опубликован в средствах массовой информации на следующий день и вступил в силу с момента обнародования. В документе Республика Крым провозглашается демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации, а основным источником власти является многонациональный народ Республики. Крым входит в состав России, как равноправный субъект. Конституция подчеркивает и признает государственный статус трех языков основного населения Крыма: русского,