Крымчане выстрадали свою Конституцию — Аксенов

«Свою Конституцию мы выстрадали, завоевали в трудной борьбе, в жестком противостоянии с врагами нашей свободы. Воссоединение с Россией стало результатом реализации фундаментальных принципов демократии, которые после победы “Крымской весны” закреплены в Конституции российского Крыма… “Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации” — это прямая цитата из нашей Конституции. Основной Закон Республики определяет права и свободы человека как высшую ценность. Соблюдение и защита прав и свобод крымчан — это не просто обязанность, это главный смысл деятельности органов власти всех уровней, всех должностных лиц», — подчеркнул он. По словам Аксенова, именно эти принципы лежат в основе всех преобразований, всех экономических, социальных и гуманитарных программ, которые реализуются на полуострове.

Глава Крыма отметил, что Конституция Крыма является реальной основой общественно-политической и социальной жизни, определяет Республику Крым как социальное государство и во многом формирует новый облик региона.

«На протяжении украинского периода истории полуострова Киев проводил политику, направленную на разделение людей по национальному признаку, на ущемление языковых и культурных прав крымчан. Конституция российского Крыма предоставила всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций», — добавил он.

Аксенов напомнил, что Конституция РК обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений. «Нас объединяет с вами любовь к родной земле, традиции предков, уважительное отношение друг к другу. Нас объединяет ответственность за судьбу Отечества и гордость за нашу великую Родину — Россию! Хочу выразить самую искреннюю и сердечную благодарность всем крымчанам, всем нашим землякам, которые своим самоотверженным трудом, своими знаниями и профессионализмом способствуют развитию и процветанию нашей Республики!» — заключил глава Крыма.