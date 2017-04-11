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11:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Пенсионеры Уфы, Екатеринбурга и Казани налаживают сотрудничество

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Между обществами инвалидов и пенсионеров Уфы, Екатеринбурга и Казани налаживаются тесные связи с перспективой дальнейшего сотрудничества в сфере туризма, проведения совместных мероприятий в области культуры, спорта.

Как сообщил председатель Уфимского городского отделения БРО «Всероссийского общества инвалидов» Ришат Аллагузин, предполагается обмен опытом работы по обучению и трудоустройству пенсионеров и инвалидов, организации безбарьерной среды, социальному предпринимательству, встречи с другими общественными организациями.

Предпринимается попытка организовать совместный проект по внутреннему туризму для инвалидов и пенсионеров этих трех городов. Для начала — краткосрочные взаимные поездки в летний период.

«Мы хотим научить людей зарабатывать самим и при этом дать возможность оказать помощь другим, ощутить себя нужными в обществе, позволить инвалидам и пенсионерам доказать в очередной раз себе и всем, что они могут, хотят и сделают то, что им необходимо, чтобы достичь своей цели. В перспективе общественные организации, где будет развиваться социальное предпринимательство, смогут сами проводить различные семинары, мероприятия, оплачивать счета за счет работы этих предприятий. На первых порах это все можно сделать в рамках эксперимента, затем учесть риски и ошибки и обязательно продолжить, иначе проект не заработает, и дальше инвалиды, в том числе и пенсионеры, продолжат ходить с протянутой рукой по всем учреждениям, чтобы провести какое либо мероприятие», — рассказал Ришат Аллагузин.

По его словам, в мае этого года запланирована поездка группы активистов из числа членов Уфимского городского отделения БРО «Всероссийского общества инвалидов» и Народного Университета третьего возраста в Казань. Туда же должны прибыть их коллеги из Екатеринбурга. В столице Татарстана планируется провести семинар-совещание под условным названием «Учеба — Работа — Бизнес».

«В ходе этого семинара мы хотим рассказать своим татарстанским друзьям о своих проектах, в частности, об организации Дома быта для инвалидов в Екатеринбурге, Уфе и, в свою очередь, узнать о планах коллег из Казани, обменяться опытом по работе на получение грантов. Хотим также поставить вопрос о передаче обществам инвалидов в аренду помещений на благотворительной основе для организации социального бизнеса. Мы намерены обратиться с таким предложением в правительства Башкортостана, Татарстана и Российской Федерации. В Казани намечено также провести символическую посадку саженцев деревьев на территории какой-либо городской школы, как символ дружбы наших городов — Казани, Уфы и Екатеринбурга», — сообщил агентству «Башинформ» Ришат Аллагузин.

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