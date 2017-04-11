Депутат рассказал о повышении цен на проезд в Нижнем Новгороде

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков в эфире NN-Radio рассказал о сроках повышения цен на проезд в Нижнем Новгороде.

По его словам, повышение тарифа на проезд неминуемо, поскольку на протяжении четырех лет цены не поднимали. По мнению Владимира Солдатенкова, разницу между себестоимостью перевозок и реальным тарифом «ни в коем случае нельзя вешать на муниципальные транспортные предприятия». При этом в так называемом транспортном меню нужно учитывать систему бесплатных пересадок.

«Также нужно поощрять снижение оборота наличных денег, — отметил Владимир Солдатенков. — Условно говоря, проезд в транспорте стоит 25 рублей, а если вы будете ездить по электронному проездному, то поездка обойдется в 24 рубля. В зависимости от того, какие билеты вы будете покупать, чем больше поездок, тем они будут дешевле».

По мнению депутата, повышение цены на проезд и отстраивание системы новых маршрутов должно проходить летом.

«Безусловно, отладкой новой системы нужно заниматься летом, чтобы быть готовыми к сентябрю», — заявил Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают тарифное меню, которое может содержать 19 разных тарифов на проезд. Себестоимость поездки в городских автобусах составляет около 25,8 рубля.