В Раде потребовали ввести визовый режим с РФ после отмены виз с ЕС

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

«С введением безвизового режима с ЕС остро возникает вопрос введения визового режима с РФ. “Народный фронт” последовательно требует этого важного решения», — сказал Бурбак на заседании парламента.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста «Укринформа» Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Замглавы крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации Кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.