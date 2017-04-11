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11:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Раде потребовали ввести визовый режим с РФ после отмены виз с ЕС

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев, заявил во вторник лидер фракции Максим Бурбак.

Источник: "РИА Новости" Украина

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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«С введением безвизового режима с ЕС остро возникает вопрос введения визового режима с РФ. “Народный фронт” последовательно требует этого важного решения», — сказал Бурбак на заседании парламента.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста «Укринформа» Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Замглавы крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации Кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Ну и лицо у этого Бурбака! Наверное, больше даже, чем у Гройсмана. Совсем оголодали во время поста..((
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