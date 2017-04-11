Президент уволил председателя РГА в Харьковской области
Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности председателя Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области Александра Политуха.
Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности председателя Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области Александра Политуха.
Об этом говорится в распоряжении № 80/2017-рп, передает
«Уволить Политуха Александра Александровича с должности председателя Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению», — говорится в распоряжении Президента.
Напомним, 12 марта 2015 Президент назначил А. Политуху головой Дергачевского районной государственной администрации Харьковской области.