Фракция ПСРМ бойкотирует заседание МСК

Напомним, что, в соответствии с законодательством, муниципальный бюджет на 2017 год должен был быть принят не позднее 10 декабря 2016 года. Уже апрель, а проект все еще не рассмотрен во втором чтении, не утверждены также ставки местных сборов.

Генпримар Дорин Киртоакэ распорядился созвать МСК 11 апреля, однако в повестку дня заседания включены большей частью земельные вопросы, которые нередко носят коррупционный характер.

Председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан заявил на брифинге 11 апреля, что не утверждение муниципального бюджета блокирует работу муниципальных служб, усложняет деятельность многих подразделений примэрии.

По его словам, включение земельных вопросов в повестку дня примаром преследует групповые либо частные интересы семьи самого примара либо представителей Либеральной партии.

В частности, на вчерашнем брифингесоветники-социалисты рассказали о том, что 11 апреля планируется рассмотреть вопрос об увеличении финансирования ремонта центрального проспекта Кишинева еще на 3 млн евро, что может свидетельствовать о коррупционной составляющей. Социалисты привели примеры аналогичных изменений в проектах, которые были признаны коррупционными.

Ион Чебан призвал представителей других фракции муниципального совета также бойкотировать это заседание до тех пор, пока в повестку не будет включено рассмотрение бюджета муниципия во втором чтении и утверждение местных сборов.