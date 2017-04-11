В Прикамье бизнесмены обсудят свои проблемы с властью

Как отметили в краевом Минпромторге, Единый день приема предпринимателей — это уникальное событие не только для Пермского края, но и для всей России. Цель мероприятия — повышение эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти Прикамья по решению вопросов предпринимательства.

Сегодня каждый третий житель региона занят в сфере малого и среднего бизнеса. В крае действует более 100 тысяч субъектов предпринимательства, на их долю приходится почти треть всего объема товаров и услуг. По объему выручки малых и средних предприятий Прикамье занимает четвертое место в ПФО.

Для краевых властей развитие малого бизнеса — одно из приоритетных направлений, объем его финансирования из бюджетов всех уровней превышает 730 миллионов рублей. В 37 муниципалитетах региона действует 38 центров поддержки предпринимательства, где проводится обучение и предоставляются услуги бесплатного консалтинга. За последние годы в этой сфере создано почти четыре тысячи рабочих мест.

В рамках поддержки предпринимательства важной задачей является снижение административных барьеров. Один из механизмов ее решения — организация и проведение Единого дня приема предпринимателей, в ходе которого каждый бизнесмен может обратиться с любым вопросом к заместителям председателя краевого правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руководителям департаментов районных и городских администраций. Мероприятие позволит выявить основные проблемы взаимодействия бизнесменов и исполнительной власти, а также разработать предложения по повышению эффективности их сотрудничества.

Прием предпринимателей будет осуществляться по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10 до 20 часов в администрациях муниципальных районов (городских округов) и сельских поселений.