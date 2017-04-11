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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Кандидату в мэры Омска Гребенщикову стало плохо прямо на рабочем месте

В социальных сетях появились фотографии, как приболевшего зампреда выводит из здания правительства медсестра.

Сегодня, 11 апреля, в сообществе «Типичный Омск» появилась фотография, вызвавшая бурный интерес у подписчиков паблика. На снимке медсестра в белом халате выводит под руку на улицу седовласого мужчину. Автор грустно пишет: «Какому-то седому пенсионеру стало плохо в администрации Омска. Довели, видать…».

Комментаторы тут же заметили, что на самом деле на снимке изображено крыльцо здания облправительства, а приболевший мужчина очень похож на заместителя губернатора Станислава Гребенщикова.

В пресс-службе облправительства Om1.ru подтвердили, что Гребенщикову действительно стало плохо на работе и ему вызывали скорую помощь.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

 — Это действительно так. Станиславу Георгиевичу действительно стало плохо во время рабочего дня. Ему вызвали скорую помощь. Сейчас, насколько мне известно, его здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что фотография в соцсети очень похожа на запись, сделанную с камер видеонаблюдения.

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