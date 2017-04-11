Прокуратура выявила нарушения в работе администрации Краснодарского края

Работники краевой администрации несвоевременно и не в полном объеме предоставляли информацию о рассмотрении и принятии нормативно-правовых актов, из-за чего они не могли быть вовремя внесены в федеральный регистр. Подобные нарушения не единичны. Их допускали специалисты целого ряда министерств: транспорта и дорожного хозяйства края, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края, департамента строительства края, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края и департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководителям ведомств направлены предписания об устранении нарушений.