Прокуратура выявила нарушения в работе администрации Краснодарского края
Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Также нарушения выявили в деятельности регионального Управления Министерства юстиции.
Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Также нарушения выявили в деятельности регионального Управления Министерства юстиции.
Работники краевой администрации несвоевременно и не в полном объеме предоставляли информацию о рассмотрении и принятии
Руководителям ведомств направлены предписания об устранении нарушений.
В краевом управлении Минюста некачественно проводили экспертизу нормативных правовых актов, несвоевременно вносили их в федеральный регистр, недолжным образом наполняли электронную базу данных и не проводили повторных юридических экспертиз