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12:10 (мск), источник: Новая Кубань

Прокуратура выявила нарушения в работе администрации Краснодарского края

Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Также нарушения выявили в деятельности регионального Управления Министерства юстиции.

Работники краевой администрации несвоевременно и не в полном объеме предоставляли информацию о рассмотрении и принятии нормативно-правовых актов, из-за чего они не могли быть вовремя внесены в федеральный регистр. Подобные нарушения не единичны. Их допускали специалисты целого ряда министерств: транспорта и дорожного хозяйства края, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края, департамента строительства края, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края и департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководителям ведомств направлены предписания об устранении нарушений.

В краевом управлении Минюста некачественно проводили экспертизу нормативных правовых актов, несвоевременно вносили их в федеральный регистр, недолжным образом наполняли электронную базу данных и не проводили повторных юридических экспертиз нормативно-правовых актов на соответствие изменениям в законодательстве.

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