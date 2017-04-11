Нижегородская администрация отклонила проект планировки СНТ «Балтика» после предостережения прокуратуры

В феврале 2017 года собственники садового кооператива «Балтика» в Нижнем Новгороде заявили о попытке рейдерского захвата части земель. В публичном обращении они отмечали, что при переводе земли с жилыми постройками в зону мелкооптовой торговли и складских помещений возможна отмена предыдущих решений местной власти и лишение правообладателей свидетельств на собственность.

Согласно опубликованной информации, 10 апреля глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подписал постановление об отклонении проекта планировки территории СНТ «Балтика». Проект разработан на основании постановления администрации «О разрешении Жалковскому Е. Е. подготовки проекта планировки и межевания территории СНТ “Балтика” по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода».

Решение принято, как отмечается на сайте, на основании Градостроительного кодекса РФ, Устава Нижнего Новгорода, протокола публичных слушаний от 9 февраля 2017 года и предостережения прокуратуры Нижнего Новгорода о недопустимости нарушения законодательства от 23 февраля 2017 года.

Напомним, в феврале 2017 года администрация сообщала, что обращения на освоение территории СНТ «Балтика» от Евгения Жалковского в мэрию не поступало. 13 января 2014 года на основании обращения Жалковского администрация выдала ему разрешение на подготовку проекта планировки. «Он хотел обосновать возможность размещения своего магазина по продаже товаров народного потребления на земельных участках, принадлежащих ему на праве собственности, с учетом требований градостроительного и санитарного законодательства», — говорилось в ответе на запрос НИА «Нижний Новгород».

Также отмечалось, что у администрации нет полномочий по изъятию земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, за исключением случаев, когда планируется строительство стратегически важных для города объектов (например, дорог), к которым предложения Евгения Жалковского не относятся.