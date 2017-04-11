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11:56 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: При проведении медреформы продолжительность жизни украинцев увеличится до 78−80 лет

Премьер отметил, что сейчас средняя продолжительность жизни в Украине — 71 год.

Источник: 112.ua

При проведении успешной медреформы продолжительность жизни украинцев увеличится до 78−80 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференцию по итогам года работы Кабмина, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня имеем продолжительность жизни украинцев 71 год в среднем. Это абсолютно несправедливо. Если бы мы провели реформу, люди жили бы 78−80 лет. Более того, мы бы ввели систему страховой медицины, то сегодня бы она эффективно работала», — сказал он.

При этом, премьер отметил, что в то же время 90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого.

«Мы должны изменить эту систему и провести необходимые изменения и реформы», — добавил он.

Напомним, что в начале апреля Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения, ключевым из которых является проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами.

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