Гройсман: При проведении медреформы продолжительность жизни украинцев увеличится до 78−80 лет

При проведении успешной медреформы продолжительность жизни украинцев увеличится до 78−80 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференцию по итогам года работы Кабмина, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня имеем продолжительность жизни украинцев 71 год в среднем. Это абсолютно несправедливо. Если бы мы провели реформу, люди жили бы 78−80 лет. Более того, мы бы ввели систему страховой медицины, то сегодня бы она эффективно работала», — сказал он.

При этом, премьер отметил, что в то же время 90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого.

«Мы должны изменить эту систему и провести необходимые изменения и реформы», — добавил он.

Напомним, что в начале апреля Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения, ключевым из которых является проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами.