Аваков: Причина сбоев в работе сайта по выдаче загранпаспортов — проверка СБУ
До конца текущего года МВД планирует выдать еще около 1,5 млн биометрических паспортов.
До конца текущего года МВД планирует выдать еще около 1,5 млн биометрических паспортов.
Министерство внутренних дел планирует увеличить количество центров оформления биометрических паспортов в связи с получением Украиной безвизового режима с Евросоюзом.
Об этом министр внутренних дел, представитель партии «Народный фронт» Арсен Аваков заявил после заседания фракции, сообщили УНИАН в
Он отметил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС и в связи с этим — необходимость обеспечения всех желающих граждан Украины биометрическими паспортами — стали основными для обсуждения на заседании.
По его словам, на сегодняшний день около 4 млн украинцев уже получили биометрические паспорта, а до конца текущего года МВД планирует выдать еще около 1,5 млн таких документов.
«Несколько тысяч паспортов получают украинцы в день, но этого все равно недостаточно. Поэтому сегодня также обсуждали возможность, как сделать так, чтобы в каждом райцентре увеличить количество мест, где граждане смогут получить биометрические паспорта для того, чтобы ощутить все преимущества безвизового режима. Вероятнее всего, что фракция будет разрабатывать предложения, как увеличить финансирование и организационные усилия в правительстве и парламенте для того, чтобы это состоялось», — заявил министр.
В то же время Аваков отметил, что, начиная с минувшей пятницы, 7 апреля, и сегодня, существуют задержки в работе ГП «Документ»
«Мы в МВД не можем влиять на этот процесс. Мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат этот вопрос с провайдером. Я думаю, что это вопрос
Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
Согласно прогнозам, после всех остальных процедур решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима вступит в силу в июне текущего года.