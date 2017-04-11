Решить проблемы заемщиков поручил Назарбаев

«Правительству и Национальному Банку поручается выработать согласованные действия по решению ранее поставленных задач. Проработать четкий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учетом прошлого отечественного и международного опыта. В целях увеличения долгосрочного кредитования экономики выработать меры наращивания срочных депозитов. Активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков» — сказал Нурсултан Назарбаев на встрече по итогам деятельности Национального Банка РК за 2016 год.

«В Послании “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” перед Правительством и Национальным Банком поставлена задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Для этого необходимо следовать успешным примерам некоторых стран мира, в частности, Южной Кореи. При этом поэтапное снижение инфляции должно произойти на уровне 3−4 процента», — сказал Президент.

Кроме того глава государства акцентировал внимание на существующих системных рисках в финансовом секторе, которые угрожают стабильности, и подчеркнул недостаточность темпов развития национальной экономики.

«Для решения этого вопроса необходимо принять комплекс мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка. В реализации поставленных задач ключевая роль отведена Национальному Банку», — заметил Нурсултан Назарбаев. В свою очередь Данияр Акишев проинформировал Президента о текущей работе. «К концу 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 7 процентов с дальнейшим снижением в 2018 году. Темпы инфляции замедляются. Происходят незначительные колебания обменного курса. При этом он полностью реагирует на фундаментальный фактор. Стоит отметить, что интервенции со стороны Национального Банка не производятся с сентября прошлого года», — отметил председатель Национального Банка.