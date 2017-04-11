Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
11:59 (мск), источник: Tengrinews

Решить проблемы заемщиков поручил Назарбаев

Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному Банку внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Правительству и Национальному Банку поручается выработать согласованные действия по решению ранее поставленных задач. Проработать четкий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учетом прошлого отечественного и международного опыта. В целях увеличения долгосрочного кредитования экономики выработать меры наращивания срочных депозитов. Активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков» — сказал Нурсултан Назарбаев на встрече по итогам деятельности Национального Банка РК за 2016 год.

Президент Казахстана особо выделил вопрос реализации программы рефинансирования проблемных ипотечных займов, отметив важность повышения финансовой ответственности граждан. Нурсултан Назарбаев в целом отметил стабильную работу Национального Банка и финансовой системы страны в условиях мирового экономического кризиса.

Читайте также
Казахстанцев, вступающих в ИГ, будут лишать гражданства — Назарбаев

«В Послании “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” перед Правительством и Национальным Банком поставлена задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Для этого необходимо следовать успешным примерам некоторых стран мира, в частности, Южной Кореи. При этом поэтапное снижение инфляции должно произойти на уровне 3−4 процента», — сказал Президент.

Кроме того глава государства акцентировал внимание на существующих системных рисках в финансовом секторе, которые угрожают стабильности, и подчеркнул недостаточность темпов развития национальной экономики.

«Для решения этого вопроса необходимо принять комплекс мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка. В реализации поставленных задач ключевая роль отведена Национальному Банку», — заметил Нурсултан Назарбаев. В свою очередь Данияр Акишев проинформировал Президента о текущей работе. «К концу 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 7 процентов с дальнейшим снижением в 2018 году. Темпы инфляции замедляются. Происходят незначительные колебания обменного курса. При этом он полностью реагирует на фундаментальный фактор. Стоит отметить, что интервенции со стороны Национального Банка не производятся с сентября прошлого года», — отметил председатель Национального Банка.

В завершение встречи Глава государства одобрил представленный отчет Акишева и дал ряд конкретных поручений. В совещании приняли участие помощник Президента Казахстана по социально-экономическим вопросам Алихан Смаилов, председатель Национального Банка Данияр Акишев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, министр финансов Бахыт Султанов и заместители председателя Нацбанка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алматинка пожаловалась на открытые люки в городе
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Силуанов заявил о возможной выдаче Белоруссии кредита в $1 млрд
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь