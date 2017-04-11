Решить проблемы заемщиков поручил Назарбаев
Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному Банку внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному Банку внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Правительству и Национальному Банку поручается выработать согласованные действия по решению ранее поставленных задач. Проработать четкий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учетом прошлого отечественного и международного опыта. В целях увеличения долгосрочного кредитования экономики выработать меры наращивания срочных депозитов. Активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков» — сказал Нурсултан Назарбаев на встрече по итогам деятельности Национального Банка РК за 2016 год.
Президент Казахстана особо выделил вопрос реализации программы рефинансирования проблемных ипотечных займов, отметив важность повышения финансовой ответственности граждан. Нурсултан Назарбаев в целом отметил стабильную работу Национального Банка и финансовой системы страны в условиях мирового экономического кризиса.
«В Послании “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” перед Правительством и Национальным Банком поставлена задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Для этого необходимо следовать успешным примерам некоторых стран мира, в частности, Южной Кореи. При этом поэтапное снижение инфляции должно произойти на уровне 3−4 процента», — сказал Президент.
Кроме того глава государства акцентировал внимание на существующих системных рисках в финансовом секторе, которые угрожают стабильности, и подчеркнул недостаточность темпов развития национальной экономики.
«Для решения этого вопроса необходимо принять комплекс мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка. В реализации поставленных задач ключевая роль отведена Национальному Банку», — заметил Нурсултан Назарбаев. В свою очередь Данияр Акишев проинформировал Президента о текущей работе. «К концу 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 7 процентов с дальнейшим снижением в 2018 году. Темпы инфляции замедляются. Происходят незначительные колебания обменного курса. При этом он полностью реагирует на фундаментальный фактор. Стоит отметить, что интервенции со стороны Национального Банка не производятся с сентября прошлого года», — отметил председатель Национального Банка.
В завершение встречи Глава государства одобрил представленный отчет Акишева и дал ряд конкретных поручений. В совещании приняли участие помощник Президента Казахстана по