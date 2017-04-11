Кабмин намерен предложить ВР отменить налогообложение пенсий
Кабмин намерен предложить Верховной Раде отменить налогообложение пенсий с 1 октября.
Кабмин намерен предложить Верховной Раде отменить налогообложение пенсий с 1 октября.
«Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров», — сказал он во вторник в Киеве на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.
При этом премьер подчеркнул, что единственное необходимое для этого — поддержка украинского парламента. Как сообщалось,